Wisatawan Tinggalkan Lembang Bandung Barat Lebih Cepat Hari Ini, Puncak Arus Balik Sore Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Wisatawan dari berbagai daerah meninggalkan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), lebih cepat saat hari terakhir libur Tahun Baru 2023 ini, Minggu (1/1/2023).

Dengan kondisi itu, kawasan objek wisata Lembang tak lagi diserbu wisatawan seperti beberapa hari sebelumnya dan kondisi arus lalu lintas pun tidak terjadi kemacetan karena wisatawan sudah meninggalkan Lembang sejak pagi hari.

Kaur Mintu Satlantas Polres Cimahi, Ipda Andriansyah mengatakan, puncak arus balik wisatawan diprediksi akan terjadi pada sore hari mulai pukul 15.00 WIB dan pihaknya sudah menyiapkan skema pengaturan arus lalu lintas khusus dari arah Lembang menuju Bandung.

"Puncak arus balik wisatawan diprediksi menjelang ashar dan kami sudah siapkan cara bertindak (CB) one dari arah Lembang menuju Bandung jika terjadi kemacetan," ujarnya saat ditemui di Lembang, Minggu (1/1/2023).

Sejak pagi hari hingga pukul 11.30 WIB, pihaknya sudah menerapkan 2 kali one way dari arah Bandung menuju Lembang agar kendaraan tidak tersendat di titik kemacetan seperti di sekitar Farmhouse dan The Great Asia Afrika, serta simpang Beatrik Lembang.

"Nanti kami akan terapkan one way lagi saat puncak arus balik, karena diprediksi bakal didominasi kendaraan wisatawan dari luar daerah terutama dari Jakarta dan sekitarnya," kata Andriansyah.

Prediksi banyaknya kendaraan dari luar daerah saat arus balik tersebut karena selama momen pergantian Tahun Baru 2023 banyak wisatawan yang menginap di hotel dan penginapan yang ada di sekitar objek wisata Lembang.

"Selama libur Tahun Baru banyak kendaraan wisatawan plat B dan lain-lain yang masuk ke Lembang, jadi saat arus balik bakal didominasi kendaraan luar daerah," ucapnya.

Menurutnya, banyaknya wisatawan yang meninggalkan kawasan wisata Lembang lebih cepat tersebut karena mulai Senin mereka sudah kembali beraktivitas seperti biasanya.

"Jadi sejak pagi tadi, wisatawan seperti pegawai swasta, ASN dan sebagainya sudah kembali ke daerah asalnya karena besok sudah harus beraktivitas kembali," kata Andriansyah.

