Volume Kendaraan Menurun, Arus Lalu Lintas di Lembang Lengang di Hari Terakhir Libur Tahun Baru 2023

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Kondisi arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terpantau lengang saat hari terakhir libur Tahun Baru 2023 karena volume kendaraan mengalami penurunan, Minggu (1/1/2023).

Pantauan Tribun Jabar, sejak pagi hingga pukul 12.00 WIB, kondisi arus lalu lintas dari arah Kota Bandung menuju Lembang maupun arah sebaliknya tidak terjadi kemacetan seperti beberapa hari sebelumnya.

Hanya saja, kendaraan wisatawan sedikit tersendat di sekitar objek wisata Farmhouse dan The Great Asia Afrika Lembang karena banyak kendaraan yang keluar masuk ke dua area objek wisata tersebut.

"Volume kendaraan dari arah Subang menuju Bandung maupun arah sebaliknya, pada hari ini menurun jika dibandingkan hari kemarin," ujar Kaur Mintu Satlantas Polres Cimahi, Ipda Andriansyah di Lembang, Minggu (1/1/2023).

Andriansyah mengatakan, jika dibandingkan sebelum malam pergantian tahun, volume kendaraan di kawasan objek wisata Lembang saat hari terakhir libur Tahun Baru 2023 ini mengalami penurunan 30 hingga 40 persen.

"Kondisi itu terbukti karena sampai pukul 11.30 WIB, kami baru melaksanakan one way 2 kali, sedangkan kemarin dengan waktu yang sama sudah 4 kali one way," katanya.

Menurutnya, faktor yang mempengaruhi penurunan volume kendaraan ini karena wisatawan dari luar daerah sudah mulai kembali ke daerah asalnya masing-masing, mengingat pada Senin nanti sudah beraktivitas seperti biasa.

Baca juga: Wisatawan Tinggalkan Lembang Bandung Barat Lebih Cepat Hari Ini, Puncak Arus Balik Sore Ini

"Berdasarkan hasil analisa kami, faktor penurunan volume kendaraan ini karena wisatawan akan kembali bekerja mulai besok dan anak-anak juga masuk sekolah," ucap Andriansyah.

Meski volume kendaraan ini menurun, pihaknya tetap menyiapkan sejumlah personel untuk mengatur arus lalu lintas di titik kemacetan seperti di sekitar objek wisata Farmhouse dan The Great Asia Afrika, serta Simpang Beatrix Lembang.

"Untuk hari ini kami menyiapkan 40 personel Satlantas dan dibantu anggota Samapta Polres Cimahi," katanya.

Baca juga: Malam Ini Wisatawan Tinggalkan Objek Wisata Lembang, Arus Lalu Lintas ke Arah Bandung Padat