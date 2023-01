Resolusi Tahun 2023 Pemain Persib Bandung Nick Kuipers dan Ciro Alves, Ingin Lanjutkan Tren Positif?

TRIBUNJABAR.ID - Inilah harapan dua pemain Persib Bandung, Ciro Alves dan Nick Kuipers di tahun 2023.

Tahun 2023 baru saja dimulai, setiap orang memiliki resolusi serta harapannya masing-masing.

Begitupun dengan dua pemain Persib Bandung, Nick Kuipers dan Ciro Alves.

Baca juga: Jelang Laga Tunda Persib Bandung vs Persija Jakarta, Luis Milla Upayakan Lanjutkan Tren Kemenangan

Dua anak asuh Luis Milla ini kompak mengungkapkan harapannya di tahun 2023 ini melalui unggahan Instagramnya.

Bek Persib Bandung, Nick Kuipers mengunggah sejumlah foto-fotonya di tahun 2022.

Ia mengunggah foto dirinya bersama dengan sejumlah orang yang menemaninya dari mulai Persib Bandung, kekasih, teman hingga keluarganya.

Nick Kuipers mengaku di tahun 2022 banyak sekali yang menjadi pelajaran untuknya.

"Personally a year where I learned a lot. But not enough yet!! (Secara pribadi tahun di mana saya belajar banyak. Tapi belum cukup)," kata Nick Kuipers dikutip dari Instagramnya, Minggu (1/1/2022).

Pemain asal Belanda itu mengaku sangat menantikan tahun 2023 ini, ia meyakini banyak hal yang luar biasa terjadi nantinya.

"Looking forward to 2023, It will become an amazing year. Menantikan 2023, ini akan menjadi tahun yang luar biasa," lanjutnya.

Terakhir, ia juga mengucapkan selamat tahun baru untuk semua pihak yang ada di sekelilingnya.

"Happy New Year to all of you, all the Best for a healthy and lovely year. (Selamat Tahun Baru untuk Anda semua, semua yang terbaik untuk tahun yang sehat dan indah).

Sementara itu, striker Persib Bandung Ciro Alves pun mengungkapkan harapannya di tahun 2023.

Ciro Alves tampaknya banyak memetik pelajaran di tahun 2022 lalu.