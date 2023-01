Harapan Pelatih Persib Bandung Luis Milla di Tahun Baru 2023, Doakan Bobotoh Juga

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, mengungkapkan harapannya di tahun baru 2023.

Pelatih asal Spanyol itu berdoa agar diberi kesehatan.

Tidak hanya untuk keluarganya, tapi juga semua bobotoh.

Di tahun baru, Luis Milla berharap pandemi benar-benar berakhir dan semua kehidupan berjalan normal.

“Harapan di tahun depan, saya dan keluarga selalu sehat, begitu juga buat para pendukung Persib, bobotoh,” kata Luis Milla, Sabtu (31/12/2022).

Selain itu, Luis Milla juga berharap hasil positif Persib sejauh ini bisa terus terjaga.

Kemenangan setiap laga diharapkan bisa didapatkan untuk terus memperbaiki posisi di klasemen Liga 1 2022/2023.

“Tentunya saya juga berharap Persib bisa terus meraih hasil positif dalam setiap pertandingannya di putaran kedua nanti,” ungkapnya.

Selain Luis Milla, inilah harapan dua pemain Persib Bandung, Ciro Alves dan Nick Kuipers, di tahun 2023.

Dua anak asuh Luis Milla ini kompak mengungkapkan harapannya di tahun 2023 ini melalui unggahan Instagramnya.

Bek Persib Bandung Nick Kuipers mengunggah sejumlah fotonya di tahun 2022.

Ia mengunggah foto dirinya bersama dengan sejumlah orang yang menemaninya dari mulai Persib Bandung, kekasih, teman, hingga keluarganya.

Nick Kuipers mengaku di tahun 2022 banyak sekali yang menjadi pelajaran untuknya.

"Personally a year where I learned a lot. But not enough yet!! (Secara pribadi tahun di mana saya belajar banyak. Tapi belum cukup)," kata Nick Kuipers dikutip dari Instagramnya, Minggu (1/1/2022).