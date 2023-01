Arus Lalu Lintas Meningkat, One Way Diberlakukan di Simpang Sadu Soreang Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - One way sempat diberlakukan di Simpang Sadu, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (1/1/2023), akibat meningkatnya arus lalu lintas yang mengarah ke Soreang.

Peningkatan arus lalu lintas tersebut merupakan arus balik wisatawan dari Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (Pacira).

Sebab, memang di wilayah Pacira ini banyak tempat wisata yang menjadi tujuan masyarakat, baik wisatawan lokal ataupun luar kota.

Terakhir one way diberlakukan, sekitar pukul 18.40 WIB.

Sekitar pukul 20.00 di pasir jambu, arus lalu lintas masih terlihat padat, namun masih melaju walau mengurangi kecepatan.

Sedangkan di simpang sadu, sudah mulai lancar.

Kapospam Simpang 3 Sadu, Kompol Deni Sunjaya, hari ini dari arah Ciwidey terjadi kepadatan, sehingga petugas gabungan Polri, TNI, Dishub, kami melaksanakan penarikan kendaraan dari arah Ciwidey dengan cara one way.

"Dari tadi siang, hingga kini sudah 4 kali one way," ujar Deni, saat sitemui di Simpang Sadu.

Volume kendaraan, menurutnya, mulai meningkat siang hari, dan one way, diberlakukan mulai siang tadi.

One way diberlakukan, tergantung situasi dan kondisi, jika terjadi kepadatan maka diberlakukan one way.

Deni mengatakan, peningkatan kendaraan ini merupakan, arus balik dari arah Ciwidey, di mana tempat warga masyarakat melaksanakan kegiatan liburan atau rekreasi.

"Dengan one way ini, alhamdulillah cukup efektif," kata Deni.

Di mana, kata Deni, tumpukan kendaraan menumpuk di atas, yang melaksanakan rekreasi, sekarang sudah mulai berkurang.

"Sampai saat ini masih mengalir, dan sudah tidak terjadi kepadatan," ucapnya.