Persib Bandung Rebut Beberapa Gelar Utama di Putaran Pertama Liga 1 2022/2023, Apa Saja?

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung berhasil meraih beberapa gelar utama pada putaran pertama Liga 1 2022/2023.

Gelar tersebut didapatkan Persib Bandung saat bertanding menggunakan sistem bubble selama enam pekan dari tanggal 7 hingga 24 Desember 2022.

Beberapa di antaranya berhasil diraih Maung Bandung baik secara individu maupun kerja sama tim.

Dilihat dari individu, pemain muda Persib Bandung Beckham Putra berhasil menyumbangkan satu gelar utama, yaitu Best Young Player in The Month.

Pemain bernomor punggung 7 tersebut berhasil mendapatkan gelar Best Young Player pada bulan September.

Tercatat pada bulan tersebut, Persib Bandung berhasil menaklukkan RANS Nusantara (4/9/2022), Arema FC (11/9/2022), dan Barito Putera (16/9/2022).

Dari tiga pertandingannya tersebut, Beckham Putra berhasil menyumbangkan satu gol dan satu asis.

Beberapa pemain lain, yakni Teja Paku Alam, Achmad Jufriyanto, Daisuke Sato, Ciro Alves, dan David da Silva, berhasil masuk Best XI Of The Week pada putaran pertama Liga 1 2022/2023.

Tercatat, Teja Paku Alam dan Achmad Jufriyanto berhasil masuk Best XI pada pekan ke-12.

Ciro Alves dan Daisuke Sato masing-masing memperoleh gelar tersebut pada pekan ke-15 dan ke-17.

Adapun David da Silva memperoleh gelar Best XI selama tiga pekan berturut-turut, yakni pekan ke-12, 13, dan 14.

Selain para penggawanya, pelatih Persib Bandung Luis Milla berhasil merebut gelar Best Coach Of The Week pada pekan ke-13.

Untuk tim, Persib Bandung berhasil memperoleh gelar Unbeaten setelah bertanding selama 8 laga berturut-turut di putaran pertama Liga 1 2022/2023. (*)

