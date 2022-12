Daftar 20 Lagu Bertema Tahun Baru, Lagu Indonesia dan Barat, Cocok Diputar di Momen Pergantian Tahun 

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini rekomendasi daftar lagu bertema Tahun Baru cocok diputar atau didengarkan saat menyambut Tahun Baru 2023.

Tak terasa tahun 2022 akan segera berakhir dan kita akan menyabut Tahun Baru 2023.

Biasa orang-orang mempersiapkan rencana untuk menyambut malam tahun baru, seperti berkumpul bersama keluarga atau pergi liburan bersama teman.

Saat berkumpul bersama keluarga atau teman, supaya pesta tahun baru semakin meriah Kamu bisa mendengarkan lagu-lagu bertema tahun baru.

Pada momen malam pergantian tahun kurang meriah jika enggak diiringi oleh musik.

Ada banyak lagu-lagu bertema tahun baru baik lagu Indonesia maupun lagu barat.

Berikut ini daftar lagu bertema tahun baru termasuk lagu Indonesia dan lagu barat yang cocok didengarkan ketika menyambut Tahun Baru 2023.

1. Happy New Year - Kid Rock

2. Selamat Tahun Baru – Endank Soekamti

3. Buka Semangat Baru – Ello, Barry, Ipank dan Lala Karmela

4. Kuat Kita Bersinar – SID

5. Next Year – Foo Fighter

6. Taylor Swift – New Year’s Day

7. Let’s Start the New Year Right - Bing Crosby