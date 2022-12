Persiapan Bandung bjb Tandamata Sudah Matang Hadapi Proliga 2023 

TRIBUNJABAR.ID - Ajang Proliga 2023 tidak lama lagi akan segera digelar. Persiapan setiap tim, baik dari sektor putra maupun putri Proliga 2023 pun sudah semakin matang.

Mereka tentunya sudah mendatangkan para pemain andalannya untuk berlaga di Proliga 2023. Termasuk Bandung bjb Tandamata, tim yang datang dengan status juara Proliga 2022.

Dengan status tersebut, tim yang disponsori Bank bjb ini tentu tidak ingin gelarnya copot begitu saja. Persiapan matang sudah dilakukan oleh tim besutan Alim Suseno tersebut.

"Persiapan Bandung bjb Tandamata untuk saat ini kita sudah matang, sudah 99 persen Insya Allah, karena disamping itu juga kan kita sebagai tuan rumah, jadi kita main harus all out dan memberikan tontonan yang menarik untuk masyarakat kota Bandung khususnya Jawa Barat untuk seluruh Indonesia," kata manajer tim Bandung BJB Tandamata, Ayi Subarna dalam rilisnya, Jumat (30/12/2022).

Ayi mengatakan untuk mempertahankan gelar juara, jajaran manajemen Bandung BJB Tandamata tidak banyak merombak susunan pemain. Komposisi pemain pertama, kata dia, tidak ada perubahan.

"Cuma untuk lapis kedua kita banyak perubahan. Lapis kedua itu 100 persen kita ganti," ujarnya.

Sementara untuk pemain asing sendiri, Bandung bjb Tandamata mempertahankan pemain asal Dominika, Madeline Guillen. Mempertahankan Guillen diyakini sebagai salah satu langkah yang ditempuh tim Bandung bjb Tandamata itu untuk merebut kembali gelar juara.

"Pemain asing masih Madeline, baru satu yang kita amankan jasanya, pemain asing lagi susah dicarinya, karena liga-liga di luar negeri juga sudah jalan," katanya.

Meski ada target untuk mempertahankan gelar juara, Ayi menitipkan kepada Nandita Ayu dkk jangan terlalu percaya diri dalam menghadapi Proliga nanti.

"Kebetulan tim masih seperti yang kemarin, tim intinya. Mungkin beda satu dua orang saja, saya menitipkan kepada teman-teman tetap jangan over confident dan yang kedua teman-teman main all out jangan ingin menang tapi main bagus dulu," katanya.