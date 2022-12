Dua Pemain Persib Bandung Lagi-lagi Masuk Best XI Of The Week Liga 1, Salah Satunya Daisuke Sato

Bek Persib Bandung Daisuke Sato melakukan selebrasi setelah menjebol gawang Persikabo 1973 di pekan ke-17 Liga 1 2022-2023 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (24/12/2022). Berkat penampilannya di laga itu Daisuke Sato masuk Best XI of the Week.

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dua pemain Persib Bandung lagi-lagi masuk ke daftar Best XI Of The Week pada putaran pertama Liga 1 2022/2023.

Dua pemain Persib Bandung tersebut adalah striker Ciro Alves dan bek Daisuke Sato.

Ciro Alves masuk Best XI Of The Week pada pekan ke-15 Liga 1 2022/2023.

Kala itu Persib Bandung berhadapan dengan Persis Solo di Stadion Sultan Agung, Bantul Yogyakarta, Minggu (18/12/2022).

Dengan bermain selama 90 menit, pemain bernomor punggung 77 tersebut mampu mencetak satu gol pada menit ke-67.

Berkat golnya itu, Maung Bandung berhasil merebut poin penuh dengan skor akhir menang 2-1 atas Laskar Sambernyawa.

Daisuke Sato masuk daftar Best XI Of The Week pada pekan ke-17 Liga 1 2022/2023.

Pada pekan tersebut, Persib Bandung mendapat tantangan dari lawannya di Jawa Barat, yaitu Persikabo 1973, Sabtu (24/12/2022).

Bertanding di Stadion Manahan, Solo, Daisuke Sato menjadi pahlawan Maung Bandung setelah mencetak satu gol di menit ke-90+6.

Dengan gol dari pemain bernomor punggung 66 tersebut, Persib Bandung berhasil selamat dari kekalahan setelah tertinggal satu gol di menit ke-62.

Alhasil, Maung Bandung berhasil mempertahankan status unbeaten dengan skor akhir 1-1 melawan Persikabo 1973. (*)

