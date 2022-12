Tiga Pemain Persib Bandung Masuk Best XI Of The Week Pekan Ke-12 Liga 1, Siapa Saja?

Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam saat mengikuti latihan tanggal 20 September 2022. Teja Paku Alam bersama Achmad Jufriyanto dan David da Silva masuk Best XI of the Week di pekan ke-12 Liga 1 2022/2023.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tiga pemain Persib Bandung masuk ke dalam Best XI of The Week pekan ke-12 Liga 1 2022/2023.

Tiga pemain Persib Bandung tersebut adalah David da Silva, Achmad Jufriyanto, dan Teja Paku Alam.

Ketiga pemain tersebut masuk Best XI Of The Week setelah tampil memukau saat pertandingan melawan Persik Kediri (7/12/2022) di pekan ke-12.

Kala itu, ketiganya mampu berkontribusi besar atas kemenangan Persib Bandung 3-0.

Striker David da Silva berhasil mencetak dua gol berturut-turut pada menit ke-12 dan ke-19.

Achmad Jufriyanto, yang berada di lini pertahanan, ternyata mampu mengadang upaya serangan dari Persik Kediri kala itu.

Alhasil, para pemain Persik Kediri gagal memanfaatkan peluang untuk menciptakan gol.

Adapun kiper Teja Paku Alam berhasil memperoleh clean sheet setelah menjaga "kesucian" gawang Persib Bandung saat bertanding melawan Persik Kediri.

Berikut daftar pemain Best XI Of The Week pekan ke-12:

Kiper: Teja Paku Alam

Bek: Firza A (Persija Jakarta), Leo Lelis (Persebaya Surabaya), Achmad Jufriyanto (Persib Bandung), Fredyan W (PSIS)

Gelandang: Messidoro (Persis Solo), Eber Bessa (Bali United), Evan Dimas (Arema FC)

Striker: David da Silva (Persib Bandung), Ryo Matsumura (Persis Solo), Titan Agung (Bhayangkara FC)

