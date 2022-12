Pelatih Persib Bandung Luis Milla Terpilih Jadi Coach Terbaik Pekan 13, David da Silva Masuk Best XI

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Luis Milla terpilih jadi coach terbaik pada 'Best XI Of The Week' pekan ke-13 Liga 1 2022/2023.

Keberhasilannya itu didapatkan Luis Milla, saat Persib Bandung bertanding melawan Persebaya Surabaya di Stadion Jatidiri, Semarang (10/12/2022).

Kala itu, Maung Bandung berhasil menaklukkan Bajul Ijo dengan skor akhir 2-1.

Dengan menggunakan formasi 3-4-3, pelatih Luis Milla berhasil mengungguli formasi 4-4-2 dari Persebaya Surabaya.

Walaupun sempat tertinggal 1-0 lewat tendangan Leo Lelis (44'), Persib Bandung berhasil comeback setelah Ciro Alves (64') dan David da Silva (75') membobol gawang bajul Ijo.

Tak hanya Luis Milla, bomber Maung Bandung David da Silva pun masuk ke dalam list Best XI Of The Week pekan ke-13.

Penyerang Persib Bandung David da Silva mencoba melewati pemain Persikabo 1973 pada laga pekan ke-17 Liga 1 2022-2023 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (24/12/2022) malam. Laga berakhir dengan skor 1-1. (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Berikut daftar pemain dan pelatih Best XI Of The Week pekan ke-13 Liga 1 2022/2023.

Pelatih: Luis Milla (Persib Bandung)

Kiper: M. Ridho (Bali United)

Striker: David da Silva (Persib Bandung), Mbarga (Bali United), Dedik S (Arema FC).

Gelandang: Arkham F (Arema FC), Lilipaly (Borneo FC), Lulinha (Madura United).

Bek: Yance S (PSM Makassar), Agung P (Borneo FC), Pacheco (Bali United), Dodi A (Madura United).

(Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama)