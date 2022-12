Chord Lagu Talaga Bodas, Lagu Sunda Hits dari Yayan Jatnika: Carita Cinta Anu Kuring

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Talaga Bodas.

Lagu Talaga Bodas dinyanyikan oleh Yayan Jatnika.

Hingga kini sejumlah karyanya selalu menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Talaga Bodas

Intro : Am F Am F Am

Am

cang bulan opat belas

F Am

katemong kumatak waas

Am

angin peuting ngahiliwir

F Am

heosna nebak ka hilir

Am F

matak waas matak kagagas

E Am

endahna talaga bodas

(*)

Am

bentang bentang nu baranang

F Am

mawa hareupan keur urang

Am

mageutkeun tali pasimi

F Am

mengkeut pageh dua hati

Am F

talaga bodas saksina

E Am

muka lambaran cinta

Reff :

Am F Am

talaga bodas talaga bodas

Dm Am F

carita cinta anu kuring

Am

jeung manehna

Am F Am

talaga bodas talaga bodas

Dm Am F

endah na cinta mimitina

Am

lebah tidinya

Int : Am F Am F Am

Back (*), Reff

