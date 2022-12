Bomber Persib David da Silva Jadi Best XI Of The Week 3 Kali Berturut-turut, Ini Rekam Jejaknya

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bomber Persib Bandung, David da Silva terpilih tiga pekan berturut-turut menjadi 'Best XI Of Week' Liga 1 2022/2023.

Pemain bernomor punggung 19 tersebut, berhasil merebut gelar Best XI pada pekan ke-12, 13, dan 14.

Tercatat pada pekan tersebut, Persib Bandung bertanding melawan Persik Kediri (7/12/2022), Persebaya Surabaya (10/12/2022), dan Dewa United (14/12/2022).

Pada saat melawan Persik Kediri, David da Silva berhasil mencetakan dua gol pada menit 12' dan 19'.

Berkat golnya tersebut, Persib Bandung berhasil menumbangkan Persik Kediri dengan skor akhir 3-0.

Saat berhadapan dengan Persebaya Surabaya, pemain asal Brasil tersebut mampu mencetak satu gol pada menit 75'.

Alhasil Maung Bandung yang tertinggal satu gol terlebih dahulu, mampu membalikan keadaan menjadi 2-1.

Sedangkan pada pertandingan melawan Dewa United, gol David da Silva pada menit 49' membuat Persib Bandung berhasil mengamankan gelar tak terkalahkannya.

Sayangnya, pertandingan melawan Dewa United harus berakhir imbang 1-1.

Tak hanya mendapatkan gelar Best XI Of The Week tiga pekan berturut-turut, David da Silva berhasil mencatatkan namanya dalam Top Skor sementara Liga 1 2022/2023.

Selama di putaran pertama Liga 1 2022/2023, pemain berusia 33 tahun tersebut mampu mencetakan 13 gol dari 15 pertandingan yang dilaluinya.

