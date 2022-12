Pakai Kendaran Listrik Bikin Hidup Makin Asyik

TRIBUNJABAR.ID,- Kendaraan listrik kini menjadi topik yang tidak hanya dipebincangkan di ruang ber AC namun juga di warung-warung kopi. Berbagai keuntungan menggunakan kendaraan listrik dan stimulus yang bisa diperoleh penggunanya itulah yang membuat topic ini menarik untuk didiskusikan.

Berikut beberapa keuntungan memperoleh kendaraan listrik dan stimulus yang dapat diperoleh pengguna kendaraan listrik.

Kelebihan mobil listrik yakni:

1. Tak kalah gesit dengan mobil konvensional

Salah satu sifat mesin mobil konvensional yaitu mesin pembakaran internal dapat menyediakan torsi puncak ketika berada pada putaran mesin tertentu. Hal ini berbeda dengan mobil listrik yang saat pengguna mobil listrik menginjak pedal akselerator, mesin dengan torsi puncak akan langsung tersedia. Dengan karakternya itu, mobil listrik akan terasa begitu gesit dan lincah saat dipakai sejak awal digunakan.

2. Ramah lingkungan

Mobil listrik merupakan kendaraan yang ramah lingkungan dimana emisi gas buangnya lebih rendah daripada mobil berbahan bakar fosil. Dengan jarak tempuh 10km, emisi CO2 yang dikeluarkan mobil listrik yaitu 1,3 kg. Jumlah ini lebih sedikit daripada mobil konvensional yang emisinya sebesar 2,4 kg

3. Hemat biaya perawatan dan pengisian energinya

Biaya pemakaian bahan energy mobil listrik lebih hemat. Untuk 1 kilowatt hour (kWh), pengguna mobil listrik bisa menjalankan mobil listrik sejauh 7 kilometer (km). Untuk sekali melakukan pengecasan, kapasitas mobil listrik bisa mencapai 45 kWh atau bisa sejauh 300an km.

Selain hemat biaya energy, mobil listrik juga hemat biaya perawatan. Biaya perawatan mobil listrik lebih murah karena jumlah suku cadang atau spare part mobil mobil listrik lebih sedikit daripada mobil konvensional sehingga tidak memerlukan ganti oli, ganti busi, dan air radiator.

4. Bebas ganjil genap dan keringanan pajak

Plat nomor kendaraan listrik ada garis biru dan tidak terkena aturan ganjil genap bila mengendarai di Jakarta, sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau UU HKPD, mobil listrik atau kendaraan berbasis energy terbarukan resmi mendapat insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud berupa pajak PKB dan BBNKB, terbebas dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.

5. Bisa charging di rumah

Pemilik mobil listrik dapat melakukan charging di rumah dengan biaya pasang baru dan tariff khusus sesuai stimulus yang diberikan PLN.

Kelebihan motor listrik:

• Ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan bakar fosil

• Tidak ada polusi, emisi pada kendaraan bermotor atau berbahan bakar minyak menghasilkan emisi yang cukup besar dan berpengaruh pada kualitas udara. Sementara, motor listrik tidak menghasilkan emisi gas, karena menggunakan energi dari baterai.

• Motor listrik memiliki suara mesin lebih halus, ketimbang motor konvensional

• Lebih hemat

Motor bensin yang rata-rata butuh 2 liter atau Rp 20.000 per hari (Pertalite Rp 10.000 per liter). Apabila dikalikan setahun, biaya untuk bensin kurang lebih mencapai Rp 5.200.000.

Sementara motor listrik, yang biaya listriknya berkisar Rp 1.352 sampai Rp 1.699,53 per kWh, untuk estimasi pemakaian seminggu biayanya sekitar Rp 15.000. Jika dikalikan setahun pengeluaran biaya isi daya listrik, maka pengeluarannya hanya Rp 780.000. Jika melihat hitungan ini, bedanya konsumsi bahan bakar hampir Rp 4 juta per tahun

• Perawatan mudah, motor listrik tidak memerlukan rutinitas ganti oli atau servis mesin secara berkala,

• Pengisian baterai kendaraan mudah, bisa di rumah tanpa perlu memasang alat khusus. Apabila diluar rumah, pemilik kendaraan listrik dapat mengisi baterainya di SPLU atau menukar baterainya di SPBKLU

Pasokan Listrik

Dari sisi infrastuktur dan pasokan listriknya, PLN sangat siap menyediakan pasokan listrik yang, andal, berkualitas, dan ramah lingkungan bagi pelanggan.

Pasokan listrik di Jawa Barat saat ini sebesar 11.487 MW dengan beban puncak tertinggi 7.946 MW sehingga terdapat cadangan pasokan 3.541 MW.

Stimulus Bagi Pemilik Kendaraan Listrik

PLN telah menghadirkan berbagai program untuk memudahkan konsumen dalam menggunakan kendaraan listrik.

a. Promo Super Everyday

Bagi pelanggan yang ingin malakukan penyambungan baru (PB) untuk pengisian daya dirumah atau home charging, pelanggan dapat mendaftar program Promo Super Everyday.

Promo ini dapat diikuti oleh semua golongan tarif pelanggan PLN, dengan rincian pelanggan tegangan rendah (TR) 1 Fasa sampai dengan daya 7.700 VA dan Pelanggan TR 3 Fasa sampai dengan daya 13.200 VA.

Program ini menawarkan harga yang special. Bagi pelanggan 1 Fasa, biaya pasang baru sebesar Rp 850 ribu dengan pilihan daya akhir 7.700 VA, sementara pelanggan 3 Fasa biayanya Rp 3,5 juta dengan pilihan daya akhir 13.200 VA.

b. Diskon Tarif

Pelanggan yang memakai home charging pada pukul 22.00 WIB - 05.00 WIB akan mendapatkan diskon tarif tenaga listrik sebesar 30 persen.

c. Electric Vehicle Digital Services (EVDS)

Menu EVDS dalam PLN Mobile memudahkan pengguna listrik mengajukan tambah daya, pasang baru untuk home charging, test drive, membeli kendaraan listrik dan mencari lokasi SPKLU, SPBKLU dan SPLU untuk mengisi daya atau menukar baterai kendaraan listrik.

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

a. Mobil Listrik

Untuk mempermudah konsumen mengisi daya listrik, PLN juga terus menambah SPKLU di Jawa Barat.

Saat ini ada 109 SPKLU yang telah siap melayani pelanggan. Lokasinya ada di kantor PLN yang tersebar di Jawa Barat, Rest Area 207A Tol Palikanci, Rest Area 208B Tol Palikanci, dan lainnya.

b. Motor Listrik dan Electrinic Vehicle lain

Disisi lain, bagi sepeda motor atau kendaraan EV Battery lainnya seperti scooter, PLN telah menyediakan 471 SPLU yang tersebar di Jawa Barat untuk mengisi baterainya. Selain itu, rencananya kami juga akan menyediakan sekitar 500 SPBKLU. Di SPBKLU, pelanggan dapat langsung menukar baterai motornya yang telah habis dengan yang sudah terisi penuh.

Bantuan Pendanaan

Bahkan, demi memudahkan masyarakat yang ingin memiliki kendaraan listrik, PLN pun telah menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembiayaan pembelian kendaraan listrik serta pembiayaan pembangunan SPKLU. Pelanggan dapat membeli kendaraan listrik melalui Program Jabar Smile yang telah bekerja sama dengan Bank Milik Negara sekaligus produsen kendaraan listrk.