Mau Nginap dan Dinner di Pullman Hotel Dekat Gedung Sate Saat Pergantian Tahun? Cek Harganya di Sini

Menu seafood siap disajikan pada New Years Eve Dinner di Pullman Bandung.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Merayakan malam pergantian tahun menjadi momen yang ditunggu-tunggu untuk membahagiakan pasangan dan orang tersayang.

Sebelum menyaksikan kembang api, Anda bisa memanjakan pasangan dengan membawa makan malam di hotel berbintang.

Salah satu yang bisa menjadi pilihan adalah Sadrasa Kitchen & Bar yang berada di Pullman Bandung Grand Central.

Asisten Marcom Manager Pullman Bandung Grand Central, Hesty Eka mengatakan tamu hotel bisa menikmati makan malam ala prasmanan pada 31 Desember 2022.

"Sadrasa Kitchen & Bar menghadirkan hidangan internasional mulai pukul 18.30-22.30 WIB dan ada juga jajaran kuliner meriah" ujar Hesty, Rabu (28/12/2022).

Menu yang disajikan di antaranya adalah

- Seafood Extravaganza on Ice: Fresh Oyster

- Blue Crab

- Prawn

- Mussel; Foie Gras Terrine

- Cheese Platter

- Kambing Guling

- Lamb Tagine

- Roasted Prime Rib Eye

- Sushi and Sashimi station

Kemeriahan malam pergantian tahun tidak berhenti hanya sampai di situ saja.

"Untuk menu Kids Corner, kami menyajikan hidangan lezat untuk anak. anak nikmati seperti Pizza, Popcorn, Carrot Cake, dan Candy Floss dengan harga Rp 689,000 net/orang, " ujarnya.

Bagi Anda yang mendambakan sesuatu yang manis, Hesty mengatakan hotel yang berada dekat Gedung Sate ini menyiapkan berbagai macam makanan penutup serta ragam minuman spesial seperti Old and New Tango.

Di malam pergantian tahun ini, Pullman juga menghadirkan penawaran khusus untuk paket kamar di malam tahun baru yaitu mulai dari Rp 4.578.000 net per kamar per malam, sudah termasuk New Year's Eve Dinner untuk dua orang. (*)

