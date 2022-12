30 Quotes Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 Bahasa Inggris Beserta Artinya Jadi Caption di Media Sosial

TRIBUNJABAR.ID - Saat merayakan Tahun Baru 2023 tak lengkap rasanya membagikan update status di media sosial.

Ada berbagai cara yang dilakukan saat merayakan momen pergantian tahun.

Biasanya, orang-orang akan saling berbagi ucapan selamat Tahun Baru.

Supaya lebih berkesan, selain ucapan selamat Tahun Baru Kamu juga bisa memasang quotes Tahun Baru sebagai pengantarnya.

Tentu saja Kamu juga bisa membagikan quotes Tahun Baru yang cocok jadi caption di media sosial.

Baca juga: 25 LINK Twibbon Tahun Baru 2023 dan Cara Menggunakan, Bagikan 31 Desember atau 1 Januari di Medsos

Mulai dari caption di status WhatsApp, Facebook, Twitter hingga Instagram.

Beberapa quotes Tahun Baru ini juga mengandung kata-kata bijak atau kata-kata mutiara penuh makna dari berbagai tokoh dunia.

Selain itu quotes-quotes ini juga menggunakan Bahasa Inggris lengkap beserta artinya.

Berikut Tribunjabar.id himpun 30 quotes Tahun Baru ucapan selamat Tahun Baru 2023, cocok dijadikan caption di media sosial, dilansir dari jagokata.com dan sumber lainnya.

1. “Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.” -Abraham Lincoln

“Selalu ingat bahwa resolusi Anda sendiri untuk sukses lebih penting daripada yang lain.” -Abraham Lincoln

2. “If you asked me for my New Year Resolution, it would be to find out who I am.” -Cyril Cusack

"Jika Anda meminta saya untuk Resolusi Tahun Baru saya, itu untuk mencari tahu siapa saya." -Cyril Cusack

3. “Let our New Year’s resolution be this: we will be there for one another as fellow members of humanity, in the finest sense of the word.” -Goran Persson