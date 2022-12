Rayakan New Year 2023 bersama Cowboy Club at Santika Garut

Setelah sekitar 2 Tahun akhirnya di malam pergantian tahun ini, Hotel Santika Garut kembali menggelar mengajak anda untuk merayakan malam pergatian tahun di Santika Garut.

Event ini, untuk pertama kalinya akan dilaksanakan di Grand Ballroom hotel. Bertemakan Cowboy Club at Santika Garut, acara New Year turut dimeriahkan dengan lebih dari 150 pilihan menu dinner, live music entertainment oleh Judithnco, Andika Badut Show, Magic Show, Doorprize juga ambiance ballroom yang disulap serasa sedang di Texas.

Siapa yang tidak merindukan kemeriahan malam pergantian tahun, yang biasa dirayakan bersama keluarga, pasangan, teman, dan orang terkasih. Untuk mengobatinya, Hotel Santika Garut turut hadir untuk memeriahkan malam pergantian tahun bersama.

Beragam kegiatan dihadirkan agar malam tahun baru anda semakin meriah, mulai dari Gala Dinner dengan menu BBQ ala Cowboy, beragam game dan doorprize, juga kemeriahan dari bintang tamu.

Tidak tanggung-tanggung demi kemeriahan dan kemegahan malam pergatian tahun 2022 ini, executive chef Hotel Santika Garut mengeluarkan 150 pilihan menu lengkap mulai dari appetizer, main course juga beragam stall dessert yang membawa pada pengalaman ala Cowboy Texas.

“Supaya malam pergantian tahun ini semakin meriah dan berkesan, saya dan tim sudah mempersiapkan menu yang akan dihindangkan di malam tahun baru nanti, sekitar 150 pilihan menu all you can eat siap dihidangkan khusus para tamu,” kata Dian selaku Executive Chef di Hotel Santika Garut.

Kemeriahan dan kemegahan New Year’s Eve 2023 ini dapat anda nikmati hanya dengan IDR 345K saja, lengkap dengan dinner, menikmati live music dari Judithnco, ada juga hiburan dari Andika badut dan Magic Show, ditambah lagi banjir doorprize, diakhiri dengan ceremonial malam pergantian tahun.

Namun bagi anda yang ingin menikmati malam pergantian tahun dengan pengalaman yang lebih meriah juga dapat mengambil New Years Package sudah termasuk dengan menginat 3 hari 2 malam, breakfast untuk 2 orang, dinner Cowboy Club untuk 2 orang, entertainment di malam tahun baru mulai dari harga IDR 3.500 K net saja.

Tidak hanya itu, bahkan jika anda beruntung bisa mendapatkan voucher menginap di Hotel Santika loh. Jadi tunggu apalagi, reservasi sekarang juga sebelum kehabisan melalui whatsapp 0811-2424-090 atau telfon melalui 0262-280-5990.Wildest Richest Rodeo In The West. See Yaa Cowboy.