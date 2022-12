Jelang Launching Produk Baru, Rabbani Gelar Konvoi dan Bazaar on the Road Diskon Gede-gedean

Dalam rangka launching koleksi produk terbaru tahun 2023, Rabbani akan melakukan Konvoi Bazzar On the Road Rabbani.

TRIBUNJABAR.ID, RABBANI,- Siap-siap warga Bandung Raya dan sekitarnya. Dalam rangka launching koleksi produk terbaru tahun 2023, Rabbani akan melakukan Konvoi Bazzar On the Road Rabbani. Tim Rabbani akan konvoi dan Bazzar on the road mengelilingi kota Bandung dan sekitarnya.

Rencananya, tim konvoi bazaar on the road Rabbani ini akan dimulai hari Jumat (23/12) dan Sabtu (24/12). Direktur Marketing Rabbani, Ridwanul Karim mengatakan bahwa kegiatan ini untuk persiapan launching produk Rabbani 2023. "Ya betul, ini adalah rangkaian acara untuk menuju launching produk rabbani 2023. Konvoi dan Bazzar on the Road ini juga sebagai informasi dan apresiasi kepada masyarakat atas produk-produk Rabbani," kata Ridwan

Ada pun apresiasi yang dimaksud adalah dengan memberikan diskon spesial. "Ada diskon 50 persen produk terbatas dan khusus member rabbani promo spesial yaitu cukup bayar 70% saja."

"Selain itu juga rabbaners (panggilan sayang Rabbani kepada konsumennya. Red) juga memberikan penawaran tebus murah produk-produk terbatas. Cukup dengan minimal belanja 200ribu rupiah saja, konsumen bisa tebus murah kerudung 10ribuan dan busana 50ribuan," tambah Ridwan

Adapun Rute Konvoi dan Bazaar on the Road Rabbani ini sekitaran kota Bandung seperti Dipatiukur - Buah Batu - Dago - Alun2 Cimahi.

Sementara itu, terkait persiapan launching produk rabbani 2023, Ridwan menjelaskan bahwa konsumen serta masyarakat akan diberikan kejutan serta rasa optimis dalam menyambut 2023. "Tema yang akan kita angkat adalah RE-ARISE". Kebangkitan kembali yang maksudnya adalah mengajak orang-orang untuk bangkit lagi dari rasa pesimis," kata Ridwan

"dan tentunya ada produk terbaru Rabbani di tahun 2023 serta akan banyak kejutan dan hadiah untuk yang menyaksikan," imbuhnya

Launching produk terbaru Rabbani 2023 dengan tema RE-ARISE sendiri rencananya akan diselenggarakan Jumat (30/12) di Trans Hotel Bandung. "Insyallah.. dan acara ini juga live streaming dari youtube Rabbani TV," pungkasnya.