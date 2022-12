Chord Lagu Jaman Edan, Lagu Sunda Hits Dinyanyikan Darso: Ngarah Karasa Lieur Tujuh Kuriling

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Jaman Edan.

Lagu Jaman Edan dinyanyikan oleh Darso.

Sejumlah karyanya masih menjadi lagu favorit hingga masih saja populer.

Chord Lagu Jaman Edan

Intro : C – Dm – G (2x) C Koto

C – Am – C – G – C (synester)

(*)

C Am

ceuk sawareh ayena teh jaman edan

C G

hahargaan naraek henteu katahan

F

minyak tanah gas elpiji

C Am

kitu deui kadaharan

G F

gajih leutik teu imbang

C

jeung kabutuhan

(**)

C Am

eta mun di imah pamajikan ngabaeudan

C G

mantak pusing kana sirah nyanyautan

F C Am

biyaya sapuluh rebu teu mahi pake tiluan

G F C

keur nombokan kapaksa neang injeman

Reff :

Am

iraha nu diluhur

C

hirup na reuk siga kuring

Dm G C

ngarah karasa lieur tujuh kuriling

Am

geus puguh kuring mah

C

hirup tacan mangih kasenang

Dm G C

gan ukur bisa ngalamun bari nyawang

(***)

C Am

Aya beelte kuring mah henteu kabere

C G

beas raskin teu kabagi malah ngasin

F

hirup nu ripuh beki ripuh

C Am

nu senang beki senang

G F C

bener ceuk batur ayena teh jaman edan

Intro : Am (Koto) C (Synester) (2x)

F – C – Am – G – F – C (Suling)

