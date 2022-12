Cetak Gol Pertama untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Marc Klok Hadiahkan untuk Sosok Spesial

TRIBUNJABAR.ID - Timnas Indonesia melibas habis-habisan Brunei Darussalam di Piala AFF 2022.

Timnas Indonesia telah menyelsaikan laga kontra Brunei Darussalam pada Senin (26/12/2022) di Stadion Kuala Lumpur.

Pertandingan tersebut berhasil membuat skuad Garuda menuai banyak pujian.

Bagaimana tidak, anak asuh Shin Tae Yong itu berhasil memenangkan laga tersebut dengan skor akhir 7-0.

Dua gol diciptakan di babak pertama, dan lima gol di babak kedua.

Tujuh gol Indonesia dalam pertandingan itu dilesakkan oleh Abimanyu 20’, Dendi Sulistyawan 41’, Egi Maulana Vikri 59’, Ilja Spasojevic 60’, Sananta 68’, Klok 86’, dan Sayuri 90+2 “.

Kemenangan Timnas Indonesia di laga kedua Piala AFF ini pun membuat pihak senang, tak kecuali para pemainnya.

Seperti yang dirasakan oleh sang gelandang, Marc Klok.

Meski dimainkan di babak kedua oleh Shin Tae-yong, tapi pemain asal Persib Bandung itu mampu berkontribusi.

Ini adalah gol pertama yang dicetaknya di Piala AFF 2022.

Hal tersebut ia ungkapkan melalui unggahan terbaru di Instagramnya @marcklok.

Gelandang Timnas Indonesia ini juga memuji performa timnya yang hebat.

"Great team performance and huge win! We’re on the right track (Performa tim yang hebat dan kemenangan besar! Kami berada di jalur yang benar)," kata Marc Klok dikutip dari unggahan Instagramnya, Selasa (27/12/2022).

Marc Klok pun sangat senang dan menghadiahkan kemenangannya itu untuk ibu tercintanya, Lia Matthaei.