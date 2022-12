2023 Sebentar Lagi, Santika Garut Siap Rayakan Kemeriahan Tahun Baru

TRIBUNJABAR.ID, Garut – Malam pergian tahun menjadi moment biasanya dihabiskan dengan keluarga. Merayakan liburan akhir tahun memang cocok jika mengunjungi tempat yang tenang, asri jauh dari perkotaan yang melelahkan.

Namun disamping itu juga mungkin anda dan keluarga membutuhkan hiburan untuk mengisi malam liburan anda di tahun baru. Hotel Santika Garut, bisa menjadi pilihan destinasi bagi anda untuk berlibur bersama keluarga sembari merayakan akhir tahun.

Selama malam pergantian tahun, Hotel Santika Garut menggelar acara dengan tema Cowboy. Malam pergantian tahun ini akan membawa anda pada pengalman baru serasa di Texas.

Tentunya acara ini akan dimeriahkan oleh beberapa bintang tamu, mulai dari live music entertainment oleh Judithnco, Andika Badut Show, Magic Show, Doorprize lengkap dengan Bagas Mc sebagai pembawa acara malam pergantian tahun ini.

Bahkan, Hotel Santika Garut menghadirkan ambiance ballroom serasa sedang di Texas dan anda serasa menjadi Cowboy, suasana Cowboy semakin lengkap dengan 150 pilihan menu BBQ All You Can Eat.

Malam pergantian tahun ini ditutup dengan countdown ceremony. “Acara ini cocok sekali bagi anda yang merindukan indahnya malam pergantian tahun bersama keluarga, teman atau kerabat, yang dimeriahkan dengan beragam kegiatan serta hidangan BBQ ala Cowboy yang siap memanjakan lidah para tamu,” jelas Wawan selaku Banquet and Restaurant Manager.

Kemeriahan dan kemegahan New Year’s Eve 2023 ini dapat anda nikmati hanya dengan IDR 345K saja, lengkap dengan dinner ala Cowboy, menikmati live music dari Judithnco, ada juga hiburan dari Andika badut dan Magic Show, ditambah lagi banjir doorprize, dan diakhiri dengan ceremonial malam pergantian tahun.

Namun bagi anda yang ingin menikmati malam pergantian tahun dengan pengalaman yang lebih meriah juga dapat mengambil New Years Package sudah include dengan menginap 3 Hari 2 Malam, breakfast untuk 2 orang, dinner Cowboy Club untuk 2 orang, dan entertainment di malam tahun baru, mulai dari harga IDR 3.500 K net saja.

Tidak hanya itu, bahkan jika anda beruntung bisa mendapatkan voucher menginap di Hotel Santika Se-Indonesia loh. Jadi tunggu apalagi, reservasi sekarang juga sebelum kehabisan melalui whatsapp 0811-2424-090 atau telfon melalui 0262-280-5990.Wildest Richest Rodeo In The West. See Yaa Cowboy.