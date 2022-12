Chord Lagu Pangandaran, Lagu Sunda Hits dari Doel Sumbang: Tina Ati Pada Pada Kedal Jangji

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Pangandaran.

Lagu Pangandaran dinyanyikan oleh Doel Sumbang.

Sejumlah lagunya hingga kini masih favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Pangandaran

Intro : Am F Am

F Am

Harita basa usum halodo panjang

F

Calik paduduaan

Am

Dina samak salambar

F Am

Hmmm.. saksina bulan anu sapotong

F Am

Hmmm.. saksina bentang anu baranang

Dm

Aya kasono aya katresna

Am

Aya kadeudeuh aya kanyaah

F E

Ngabagi rasa bungah jeung bagja duaan

Dm

Aya kasono aya katresna

Am

Aya kadeudeuh aya kanyaah

F E F

Ngabagi rasa bungah jeung bagja duaan

F Am

Sisi laut Pangandaran

F Am

Tina ati pada pada kedal jangji

F Am

Urang silih asuh silih asih silih jadi

F Am

Deg ngadegkeun arti asih saenyana

F Am

Deg ngadegkeun arti deudeuh saenyana

Dm

Ulah dugika rasa katresna

Am

Kerep ngagedur ukur amarah

F E F

Nu balukarna nuntun kana jalan salah

F Am

Sisi laut Pangandaran?

Dm Am

Reup dicanggreud hate geus pageuh kabeungkeut

F Am

Sisi laut Pangandaran?

Dm Am

Reup dicangkrem beuki rapet beuki deudeuh

F Am

Sisi laut Pangandaran

Baca artikel Tribun Jabar terbaru lainnya di GoogleNews.