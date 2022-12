Goodbye Piala Dunia 2022, Welcome Liga Inggris: Arsenal vs West Ham, Aston Villa vs Liverpool

TRIBUNJABAR.ID - Hanya sekitar sepekan seusai Piala Dunia 2022, kompetisi Premier League atau Liga Inggris akan mulai kembali berputar.

Jadwal Liga Inggris 2022-2023 pekan ke-17, yang bertajuk Boxing Day, akan bergulir mulai Senin (26/12/2022) hingga Kamis (29/12/2022).

Rangkaian laga Liga Inggris pada Desember disebut Boxing Day lantaran pertandingan digelar saat hari libur akhir tahun.

Liga Inggris 2022-2023 pekan ke-17 akan dibuka oleh pertandingan Brentford vs Tottenham Hotspur di Stadion Gtech Community pada Senin (26/12/2022) pukul 19.30 WIB.

Baca juga: Lupakan Gempita Piala Dunia, Ini Jadwal Liga Inggris di Boxing Day Mulai Senin 26 Desember

Pada hari yang sama, terdapat juga laga Leicester City vs Brentford, Crystal Palace vs Fulham, Everton vs Wolverhampton, dan Southampton vs Brighton.

Saat ini Tottenham Hostpur berada di posisi keempat Liga Inggris dengan raihan 29 poin dari 15 pertandingan.

Seperti dilansir dari Goal, pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte, memiliki beberapa masalah cedera yang dialami pemainnya menjelang laga tandang kontra Brentford.

Richarlison akan absen selama tiga hingga empat minggu lagi, sedangkan Rodrigo Bentancur masih dalam masa pemulihan dari cedera panggulnya.

Christian Romero belum bergabung kembali dengan pelatihan setelah memenangi Piala Dunia bersama Argentina, sedangkan Oliver Skipp, Djed Spence dan Son Heung-min semuanya diragukan karena mengalami demam.

Kiper Runner-up Piala Dunia 2022, Hugo Lloris, telah bergabung kembali dengan skuad, tetapi akan berada di bangku cadangan.

Fraser Forster akan menjadi starter di bawah mistar Tottenham Hotspur.

Sang lawan, Brentford, kini berada di peringkat ke-10 dengan perolehan 19 poin dari 15 laga.

Selanjutnya, pada hari Selasa (27/12/2022) dini hari WIB, pekan ke-17 Liga Inggris 2022-2023 akan dilanjutkan dengan laga Aston Villa vs Liverpool dan Arsenal vs West Ham United.

The Gunners, julukan Arsenal, menjadi pemuncak klasemen sementara dengan 37 poin dari 14 laga.