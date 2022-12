The 25th Kill-Versary: It Never Ends, Sebuah Karya Konser Virtual Untuk Mendiang Ebenz

Peresmian '25th Kill-Versary: It Never Ends' di Kala Kini Nanti, Paris Pan Java, Jumat (23/12/2022).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Burgerkill adalah sebuah nama yang dianggap melegenda dalam kancah band metal Tanah Air. Di usia perak ini, kehadiran Burgerkill, yang telah merajai kancah musik cadas Indonesia selama 25 tahun, ditandai dengan gelaran konser perayaan yang diadakan secara virtual.

Konsep konser virtual ini dianggap sebagai salah satu cara untuk tetap dapat bersua dengan para Begundal, sebutan untuk penggemar Burgerkill, yang sudah disiapkan oleh sang formatur band, Ebenz, sejak era pandemi pada pengujung 2020.

Tanpa sang formatur, perjalanan Burgerkill yang kini hanya empat orang saja yakni Agung Ridho (gitar) Ramdan Agustiana (bass), Putra Pra Ramadhan (drum) dan Ronald Alexander (vokal), tetap tak terhentikan.

Burgerkill kini kembali hadir dengan membawa pengalaman yang baru mengajak para Begundal untuk ikut merasakan pengalaman menakjubkan melalui konser virtual beserta euforia konser yang disuguhkan melalui media audio visual dengan tajuk 'The 25th Kill-versary: It Never Ends'.

Menurut salah seorang personel Burgerkill, Ramdan Agustiana, melalui eksibisi ini, Begundal bisa merasakan pengalaman masuk ke dalam ruang dimana Burgerkill merekam konser virtualnya, sekaligus melihat perjalanan Burgerkill dari tahun ke tahun dengan suasana lingkungan yang mendukung melalui immersive cinema khas Kala Kini Nanti.

“Berkolaborasi dengan Sembilan Matahari, ini adalah moment yang sangat penting mengingat 'The 25th Kill-Versary: It Never Ends' ini adalah gelaran maya yang spektakuler dan belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Burgerkill. Konser yang dipadu-padankan dengan maping visual yang megah ini memang patut untuk dikenang,” tutur Ramdan dalam peresmian '25th Kill-Versary: It Never Ends' di Kala Kini Nanti, Paris Pan Java, Jumat (23/12/2022).

Sementara personel lainnya, Agung Ridho, menyebutkan bahwa 'The 25th Kill-Versary: It Never Ends' merupakan sebuah karya emas yang dirintis oleh mendiang Ebenz. Konsep karya konser virtual ini telah lama digarap namun belum sempat diselesaikan.

"Maka dari itu 'The 25th Kill-Versary: It Never Ends' ini memang kami persembahkan untuk mendiang Ebenz" ujar Agung.

Dalam kesempatan itu, pihak Sembilan Matahari yang diwakili oleh Mezan Diandra Natadiningrat, mengatakan bahwa 'The 25th Kill-Versary: It Never Ends' merupakan hasil kolaborasi kedua antara Sembilan Matahari dengan Burgerkill setelah yang pertama pada 2020 dengan mengusung konsep konser virtual juga.

"Materinya terdiri dari sepuluh lagu terbaik yang sudah dipilih sebelumnya oleh Burgerkill sendiri dimana setiap lagu disetting dengan sedemikian rupa dengan gambar bergerak dimana pengunjung bisa merasakan atmosefer seperti di panggung sesungguhnya," ujar Mezan.

Sedangkan pihak Supermusic yang turut mendukung hadirnya '25th Anniversary Virtual Concert' di Kala Kini Nanti, yang diwakili Tries Pondang Simbolon, mengatakan bahwa launching 'The 25th Kill-Versary: It Never Ends' merupakan sebuah momen penting dan membahagiakan bagi Burgerkill dan juga pihak Supermusic yang sudah turut mendukung hadirnya karya luar biasa ini.

"Ini spirit yang sangat baik untuk menjadi contoh bagi band lain untuk terus berkarya karena di usia 25 tahun sudah pasti banyak perjalanan yang sudah ditempuh baik suka maupun duka," ujar Tries.

Menurut Tries, gelaran 'The 25th Kill-Versary: It Never Ends' Burgerkill merupakan sebuah cara bagi Burgerkill untuk menunjukkan eksistensinya di dunia musik cadas Tanah Air.

Hal ini pun menurutnya sangat sesuai dengan visi Supermusic yang memang sudah seharusnya selalu hadir mendukung karya-karya terbaik musisi Tanah Air.

"Harapan Supermusic, teman-teman di Burgerkill tetap semangat dan terus berkarya, terlebih di 2023 mereka memiliki harapan yang sangat tinggi bagaimana mereka masih bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia musik metal, semoga 2023 mereka bisa memunculkan karya lebih dahsyat lagi," kata Tries.

Konser virtual Kill-Versary: It Never Ends akan digelar di Kala Kini Nanti, Paris Van Java, setiap hari mulai 24 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023. Tiket 'The 25th Kill-Versary: It Never Ends' bisa dipesan secara daring melalui website www.sembilanmatahari.com atau langsung on the spot.