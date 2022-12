Dinkes Jabar Gelar Peringatan Hari AIDS Sedunia

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menggelar acara Peringatan Hari AIDS Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Barat 2022 di Plaza Cikapundung Riverspot, Jalan Ir Soekarno, Sabtu (24/12/2022).

Susana acara yang bertema "Satukan Langkah Cegah HIV Semua Setara Akhiri AIDS" ini terlihat ramai oleh peserta yang diikuti oleh masyarakat dan para pelajar.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr R Nina Susana Dewi mengatakan jika kasus HIV di Indonesia terutama Jabar meningkat.

"Saat ini ada 15 ribu kasus penderita HIV dan yang mencapai AIDS ada 12 ribu. Penyebabnya karena adanya hubungan sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki, lalu karena suntikan narkoba yang digunakan bersamaan, dan sekarang dominan heteroseksual dan banyak ibu rumah tangga dan anak yang positif," ujar dokter Nina.

Ia menjelaskan dalam kegiatan hari ini ada 300 pelajar dan masyarakat untuk mengedukasi akan waspada terhadap HIV.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr R Nina Susana Dewi di acara Hari AIDS Sedunia

Selain itu juga ada tes HIV sehingga ketika terdeteksi bisa segera diobati.

"Kita tahu jika kasus HIV terus meningkat dan Dinkes tidak berhenti untuk terus mengedukasi. Kita ingin ajak masyarakat untuk menanggulangi sama-sama dengan ajak masyarakat dan anak SMA agar paham bahwa HIV ini bisa dicegah dan diobati," ujarnya.

Edukasi yang diberikan kepada pelajar ini diingatkan oleh dokter Nina bahwa mereka harus tahu efek dan cara terjadi HIV ini kenapa bisa terjadi.

"Mereka juga harus tahu ada tiga zero hal untuk pencegahan HIV terus terjadi yaitu zero kematian, zero kasus baru, dan zero stigma. Jika mereka tahu maka akan lebih muda untuk menanggulangi AIDS," ujarnya.

Dalam acara ini, Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil pun tampak hadir yang membuat suasana meriah dengan membagikan beragam hadiah kepada peserta seperti sepeda, televisi, hingga smartphone.

Edukasi pun dilakukan dengan menghadirkan talkshow mengenai HIV-AIDS dan HIV dan perempuan oleh Dokter Ronald dan penyintas Dwi Surya Kusuma.

Dokter Ronald menjelaskan mengapa saat ini banyak ibu rumah tangga yang terkena HIV, salah satu alasannya adalah karena terkena dari pasangannya.

"Pasangannya ini entah pengguna jarum suntik, gay yang menikah, atau suami yang berganti-ganti pasangan. Jadi setialah kepada pasangan," ucapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini bagi calon pengantin diimbau untuk tes HIV sebelum menikah.