Chord Lagu Titip Ka Angin, Lagu Sunda Hits dari Yayan Jatnika: Kaanjeuna Nu Kaimpi Tadi Wengi

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Titip Ka Angin.

Lagu Titip Ka Angin lagu Sunda populer dari Yayan Jatnika.

Sejumlah karyanya masih menjadi lagu favorit berbagai kalangan.

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Lamunan, Lagu Sunda Hits dari Yayan Jatnika: Unggal Tempat Tos Dipapay

Chord Lagu Titip Ka Angin

Intro:

C Am Em

C Am Em F

Em

Titip ka angin,

C Em

pangnepikeun ka asih

Em

Talatah ka mega,

D Em

pangmawakeun ieu cinta

C E

Kaanjeuna nu kaimpi tadi wengi

C

Nu kasawang,

F Em

nu ngalangkang unggal beurang

Am Em

Sok sanajan urang teh nembean tepang

C Em

Tapi rasa mikacinta mah tos aya

Em C E

Kembang kabungah papaes endah na cinta

Em C

Kahariwang peungasna

F Em

tangkal hareupan

Am F Em

Ti harita ragrag sumpah

C E

Bade satuhu satia

C

Bade bela salawasna

Em C F Em

Dugikeun ka akhir dunya

Em

Titip ka angin,

C Em

pangnepikeun ka asih

Em

Talatah ka mega,

D Em

pangmawakeun ieu cinta

C E

Kaanjeuna nu kaimpi tadi wengi

C

Nu kasawang,

F Em

nu ngalangkang unggal beurang

Am Em

Sok sanajan urang teh nembean tepang

C Em

Tapi rasa mikacinta mah tos aya

Em C E

Kembang kabungah papaes endah na cinta

Em C

Kahariwang peungasna

F Em

tangkal hareupan

Am F Em

Ti harita ragrag sumpah

C E

Bade satuhu satia

C

Bade bela salawasna

Em C F Em

Dugikeun ka akhir dunya

Baca chord lagu Sunda lainnya di Tribunjabar.id.