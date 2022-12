Bahagianya Felicya Angelista dan Caesar Hito Rayakan Natal dengan Putri Kedua, Sebut Kado Terindah

TRIBUNJABAR.ID - Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan selebriti Felicya Angelista dan Caesar Hito merayakan Natal pertama mereka dengan kehadiran putri keduanya, Zefanya Graneth Emmanuela.

Putri kedua Felicya Angelista dan Caesar Hito itu lahir pada Selasa (20/12/2022) lalu.

Felicya pun kini tengah menikmati waktunya sebagai ibu dari dua anak.

Ditambah lagi momen perayaan Natal tahun ini adalah momen pertama pasangan tersebut dengan anggota keluarga barunya itu.

Felicya pun membagikan momen bahagia menyambut Natal bersama anak keduanya tersebut di Instagram miliknya.

Pada video yang dibagikannya itu nampak Caesar Hito dan Felicya Angelista kompak mengenakan sweater berwarna merah.

Sementara putri pertama mereka, Grazielle Bible mengenakan baju one set bermotif belang-belang dengan gambar santa di bagian depan sembari digendong oleh Caesar Hito.

Ketiganya asyik berjoget dengan iringan lagu Mariah Carey berjudul All I Want for Christmas Is You.

Kemudian video tersebut bertransisi dengan menambah Zefanya di gendongan Felicya Angelista.

Bayi kecilnya itu juga memakai pakaian yang sama dengan Grazielle.

"BEST CHRISTMAS EVER!!!! THANKYOU JESUS!!!," tulis Felicya Angelista dalam keterangannya dikutip dari Instagram @felicyangelista_ pada Sabtu (24/12/2022).

Felicya mengatakan dirinya tidak menyangka akan memiliki anggota keluarga baru di momen perayaan Natal tahun ini.

"Masih ga nyangka sampe detik ini bisa merayakan natal sama 2 malaikat kecilnya kita berdua," sambung Felicya Angelista.

Lebih lanjut, pemilik brand skincare ini juga merasa kehadiran Zefanya adalah kado Natal terindah untuknya.