Perluas Kerja Sama Internasional Unisba Teken Mou dengan HSC-CU

TRIBUNJABAR.ID,- Tuntutan persaingan di era globalisasi memerlukan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, professional dan handal untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bermutu.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Universitas Islam Bandung (Unisba) memperluas kerja sama internasional. Perluasan Kerja Sama Internasional yang dilakukan oleh Universitas Islam Bandung (Unisba) dengan mengandeng Halal Science Center of Chulalongkorn University (HSC-CU) Thailand.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Wakil Rektor IV Unisba, Dr. Ratna Januarita, S.H., L.LM., M.H., dengan Founding Director, The Halal Science Centre, and Dean of Allied Health Sciences Faculty CU, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, Ph.D.

Penandatanganan MoU dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Thailand Halal Assembly 2022 (The International Halal Science and Technology Conference 2022 – IHSATEC and the 15th Halal Science Industry and Business – HASIB) dengan tema ‘Soft Powering of Halal Science Technology and Innovation’ yang dilaksanakan di Chaloem Rajakumari 60 Building, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand pada Jumat (16/12/2022).

Wakil Rektor IV Unisba, Dr. Ratna Januarita, S.H., L.LM., M.H., mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah Unisba dalam meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi dan sumber daya yang kompetitif dalam membangun kebersamaan regional dan internasional. Kami sangat senang bisa diterima untuk menjalin kerja sama dengan Mitra Luar Negeri dalam kegiatan Tridharma yang terus dikembangkan dan ditingkatkan.

“Untuk mencapai Visi Unisba dalam “Halal Health Industry” dan Visi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dalam membangun ekosistem halal dilaksanakan melalui kerja sama dengan Lembaga HSC-CU,” katanya.

Lebih lanjut Dr. Ratna Januarita mengungkapkan, kerja sama dengan HSC-CU ini dikembangkan dalam pengembangan Laboratorium halal, pengembangan topik dan lingkup penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan turut berkontribusi dalam peningkatan ekosistem halal dengan negara lainnya dalam konferensi tersebut untuk menguatkan peran mujahid, mujtahid dan mujaddid (3M) yang merupakan misi Unisba.

"Harapannya melalui kerja sama ini akan ada kelanjutan yang dapat dijalankan dalam bentuk kolaborasi baik dalam bidang penyelenggaraan pendidikan. dan bentuk-bentuk kerjasama, serta kegiatan akademik lain yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi pengelolaan dan pengembangan Universitas," pungkasnya.*

