Yayasan AHM Latih Anak Muda Duta Safety Riding Honda

TRIBUNJABAR.ID, BEKASI – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) mengajak 45 duta safety riding dari lima sekolah binaan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) mengikuti Safety Riding Camp (SR Camp) untuk meningkatkan kompetensi dalam mengkampanyekan keselamatan berkendara. Perwakilan generasi muda ini mengikuti beragam rangkaian acara dan puncak pelatihan digelar di Astra Honda Motor Safety Riding & Training Center (AHM SRTC), Cikarang – Jawa Barat (19-21/12).

Pada gelaran yang bertajuk “Journey to The Next Level”, SR Camp berupaya menghasilkan duta safety riding yang kompeten dan berkomitmen mendukung gerakan kampanye keselamatan melalui pola pikir yang mengutamakan berlalu lintas aman dan nyaman. Hal ini diwujudkan dengan patuh pada regulasi, penggunaan safety gear yang lengkap, dan memastikan untuk mengendarai sepeda motor dalam kondisi prima.

Para peserta SR Camp mendapatkan beragam ilmu yang bermanfaatkan dalam mengkampanyekan keselamatan berkendara, seperti inspirasi fotografi dan videografi, public speaking, serta pengetahuan fitur keselamatan yang tersematkan pada sepeda motor Honda. Selain itu, ilmu keterampilan berkendara anak-anak muda ini dikalibrasi secara praktik dan teori dengan tema ajar utama yakni potensi bahaya saat berkendara sepeda motor di jalan raya. Seluruh materi ajar diberikan sebagai langkah untuk memperkuat kemampuan para duta Safety Riding dalam mengedukasi keselamatan berkendara di Safety Riding Lab Astra Honda.

Para duta safety riding melakukan kalibrasi kemampuan berkendara pada gelaran Safety Riding Camp 2022 yang diselenggarakan di Astra Honda Motor Safety Riding & Training Center (AHM SRTC), Cikarang – Jawa Barat (19-21/12).

Sepanjang gelaran SR Camp, para peserta yang mewakili 112 duta safety riding Astra Honda dilatih langsung oleh instruktur Safety Riding PT Astra Honda Motor (AHM). Pelatihan meliputi berbagai aspek keterampilan dasar berkendara yakni teknik pengereman, teknik menikung dan teknik keseimbangan dengan sepeda motor. Para peserta juga diajari cara melakukan pengamatan kondisi lalu lintas, lingkungan dan pengendara sesuai dengan aturan lalu lintas, rambu dan marka jalan. Mereka dilatih membuat analisa potensi bahaya melalui materi, diskusi, tanya jawab dari gambar dan video, hingga simulasi menggunakan Honda Riding Trainer (HRT).

Ketua Yayasan AHM Ahmad Muhibbuddin mengapresiasi semangat para duta safety riding untuk terus mendukung aktifitas berkendara yang aman dan nyaman di lingkungan terdekatnya. Dengan pendekatan khas anak muda, Yayasan AHM berupaya terus mengajak para penerus bangsa ini untuk menyampaikan pesan keselamatan berkendara yang menyenangkan, aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

“Target utama kami pada SR Camp 2022 adalah untuk melatih para peserta agar tetap berpikir kritis saat berkendara sehingga dapat mengenali potensi bahaya di jalan raya. Sehingga, mereka pun dapat juga mengajarkannya kepada teman, keluarga, dan masyarakat dengan cara unik dan kreatif khas daerah masing-masing dalam peran mereka sebagai duta safety riding,” ujar Muhib.



Ketua Yayasan AHM Ahmad Muhibbuddin memberikan apresiasi kepada SMK Mitra Industri MM2100 sebagai pengelola Safety Riding Lab Astra Honda terbaik pada tahun 2022.

Sepanjang 2022, para duta safety riding telah mengedukasi lebih dari 8.500 orang usia produktif dengan pendekatan berbeda di setiap daerah. Pendekatan secara kearifan lokal dilakukan dalam menyampaikan pesan aman ke anak-anak usia sekolah hingga pemakaian istilah yang lekat dengan keseharian masyarakat. Kampanye ini dilakukan juga secara daring maupun luring untuk mendorong terciptanya aktifitas berkendara aman dan nyaman sebagai gaya hidup.



Safety Riding Lab

Untuk memudahkan edukasi keselamatan berkendara, Yayasan AHM bekerjasama dengan jaringan Main Dealer sepeda motor Honda dan sekolah binaan membangun fasilitas yang mendukung edukasi ini yaitu melalui Safety Riding Lab Astra Honda. Fasilitas ini kini telah berada di 5 lokasi yaitu SMK Mitra Industri MM2100, Cikarang, Bekasi Jawa Barat, SMK Walisongo Menes Pandeglang Banten, SMK PABA Binjai Sumatera Utara, SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen Malang, Jawa Timur dan fasilitas teranyar berada di SMAN Bali Mandara, Bali. Fasilitas sekolah ini terbuka untuk dimanfaatkan sebagai sarana pelatihan keselamatan berkendara dengan fasilitas mumpuni seperti Zona Audio-Visual, Zona Simulasi dan Zona Praktek dengan beragam materi ajar seperti pendidikan etika lalu lintas, keterampilan berkendara hingga pemanfaatan media sosial.



Selain Safety Riding Lab Astra Honda, Yayasan AHM juga telah membangun 2 fasilitas lain yang ditujukan bagi anak usia dini yakni Zona Etika Lalu Lintas di Taman Pintar Yogyakarta dan Taman Lalu Lintas Anak di Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Jawa Barat. Kampanye secara masif juga turut menggandeng berbagai pihak seperti dalam kegiatan lomba kreatif bertajuk “Gen Z: Ride for Life” yang mengajak anak muda menghasilkan video kreatif, poster, hingga menjadi komika dalam mengenalkan lebih dekat ilmu keselamatan berkendara.