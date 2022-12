Menjelang Natal dan Tahun Baru, Begini Harga Sembako di Kota Cimahi, Dipastikan Stok Aman

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, ketersedian dan harga sembako di Pasar Atas Baru (PAB) Kota Cimahi dipastikan masih aman dan terkendali, sehingga kebutuhan masyarakat masih bisa terpenuhi.

Berdasarkan data UPT Pasar Kota Cimahi, harga beras medium yang asalnya Rp 11.250 per kilogram turun menjadi Rp 11 ribu, daging sapi dari Rp 135 ribu turun menjadi Rp 133 ribu per kilogram, sedangkan telur ayam ras dari Rp 28.750 naik menjadi Rp 29.500 per kilogram.

Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ditemukan ada beberapa komoditas pangan atau sembako yang mengalami kenaikan harga namun tidak signifikan.

"Terkait harga pasar ada kenaikan tapi terbilang masih normal, malah ada yang harga turun," ujarnya saat sidak ke Pasar Atas Baru Cimahi, Kamis (22/12/2022).

Selain itu, kata dia, menjelang Natal dan Tahun Baru 2023 ini, ketersedian stok pangan juga masih aman, sehingga dengan kondisi ini dipastikan tidak akan terjadi gejolak harga.

"Hasil pantauan di pasar bahwa ketersediaan stok aman, tidak terganggu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Cimahi," kata Dikdik.

Sementara untuk antisipasi kemungkinan lonjakan harga selama Natal dan Tahun Baru, kata dia, Pemkot Cimahi akan menyiapkan sejumlah opsi agar tidak memberatkan masyarakat.

"Untuk opsinya bisa jadi nanti ada operasi pasar untuk menyeimbangkan harga. Jangan sampai ada kenaikan harga yang melonjak, juga untuk pemerataan ketersediaan stok kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Sedangkan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga, pihaknya menghimbau masyarakat harus bijaksana dalam berbelanja kebutuhan karena pembelian yang berlebihan bisa memicu kenaikan harga di pasaran.

"Dengan pemenuhan kebutuhan Natal dan Tahun Baru, mohon bijak dalam berbelanja jangan berlebihan. Jadi, dengan berbelanja sesuai kebutuhan diharapkan tidak memicu harga meningkat di pasaran," kata Dikdik.

Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi Sri Wahyuni mengatakan, secara keseluruhan harga kebutuhan pokok masih bisa terkendali menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023.

"Berdasarkan hasil pemantauan rutin untuk harga masih relatif stabil, meskipun ada sedikit kenaikan di beberapa komoditas. Ketersediaan berbagai kebutuhan pokok masyarakat juga baik di pasar tradisional maupun toko modern masih aman di penghujung tahun ini," ujar Sri.