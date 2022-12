Jadwal Laga Tunda Persib Bandung vs Persija Jakarta Saat Piala AFF 2022 Berlangsung, Ini Tanggalnya

Tribun Jabar/Deni Denaswara

Selebrasi pemain Persib Bandung setelah pemain Persita Tangerang Arif Setiawan pada menit ke-45 mencetak gol ke gawang sendiri pada lanjutan Liga 1 2022-2023 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Rabu (21/12). Selama jeda Liga 1 2022/2023 menjelang putaran kedua, ada tiga pertandingan tunda yang akan digelar, yaitu Persib Bandung vs Persija Jakarta, PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, dan Barito Putera vs PSM Makassar.