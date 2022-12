Angkat Penelitian Ini, Dosen FMIPA Unisba Raih Penghargaan dalam Ajang Thailand Halal Assembly 2022

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dosen Prodi Farmasi Fakultas MIPA Unisba, apt. Diar Herawati, M.Si., berhasil meraih ‘Best Academic Presentation’ pada ajang Thailand Halal Assembly 2022 (The International Halal Science and Technology Conference 2022 (IHSATEC) : 15th Halal Science Industry and Business (HASIB).

Kegiatan yang mengusung tema Soft Powering of Halal Science Technology and Innovation’ tersebut, dilaksanakan di Chulalongkorn University, Bangkok, pada Kamis-Jumat (15-16/12/2022) lalu.

Diar mengaku, dirinya bersyukur dan tidak menyangka bahwa hasil penelitian hasil kolaborasi dengan lintas prodi di FMIPA Unisba, berjudul Toxicity of Porcine Amino Acid Selective in Non Halal Pharmaceutical Compound’ dapat meraih prestasi yang membanggakan baginya dan juga Unisba.

Terlebih, antusiame luar biasa ditunjukan para peserta lain yang merespon positif hasil penelitiannya.

Baca juga: Terapkan Nilai Islam, Unisba Buka Posko Bantuan Donasi dan Logistik Bagi Korban Gempa Cianjur

Diar menjelaskan, penelitiannya tersebut mengkaji hubungan antara standar halal dan penelitian terkini, tentang masalah toksisitas bahan farmasi non-halal yang digunakan dalam produk farmasi, khususnya gelatin yang terdapat pada babi untuk pembuatan obat.

“Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat toksisitas atau resiko yang dapat meracuni terhadap tubuh dari gelatin babi dibanding gelatin lainnya," ujarnya saat ditemui di Kampus Unisba, Kamis (22/12/2022).

Ia pun berharap, hasil penelitiannya dapat menjadi landasan bagi para produsen produk farmasi, termasuk para pemegang otoritas dan pengambil kebijakan, untuk lebih aware atau waspada, terhadap setiap produk farmasi yang dihasilkan.

Sebab menurutnya, sangat penting menjembatani antara standar agama dan standar ilmiah sehingga konsumen produk farmasi dapat lebih terlindungi.

Diar mengungkapkan, hasil penelitiannya tersebut, saat ini sudah terpatenkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor registrasi IDS000004238 dan IDS000004181.

“Ini menunjukkan pembuktian bahwa penelitian kami bisa dimanfaatkan oleh khalayak luas,” ucapnya.

Kedepan, ia menambahkan, bersama timnya akan membangun jembatan untuk merumuskan industrialisasi melalui PT Uzma Prima Sinergi dan berkolaborasi dengan peneliti dari Chulalongkorn University, untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Baca juga: FK Unisba Gelar EDRM untuk Siapkan Calon Dokter Bisa Tangani Pasien di Lokasi Bencana

Ia pun berharap, masyarakat luas dapat lebih aware dalam mengkonsumsi suplemen dan vitamin yang halal dan tidak tergoda dengan harga murah.

Di samping itu, pemerintah bisa bersinergi dengan perguruan tinggi, industri dan badan standarisasi dalam mempersiapkan sertifikasi obat halal di tahun 2026.

"Kami berharap, dukungan terus dari Unisba, untuk meningkatkan fasilitas, termasuk sumber daya yang mumpuni dalam menunjang aktivitas penelitiannya," katanya