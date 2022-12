Tahun Baruan di Gaia Hotel, Akan Ada Penampilan Sulap Joe Sandy hingga Marcell Siahaan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menonton konser bersama orang tersayang menjadi salah satu event yang begitu dinantikan oleh banyak orang di akhir tahun.

Jika Anda ingin menonton konser yang lebih intimate, acara bertema "Let Us Be Glad" bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi saat malam perayaan pergantian tahun 2022 ke 2023.

Asst Digital and Marketing Communication Manager The Gaia Hotel, Nadia Zulfah, mengatakan, di pengujung tahun 2022 dalam menyambut tahun baru, akan ada paket makan malam dan juga menonton konser artis ternama.

Nadia mengatakan, terdapat dua pilihan tempat untuk makan malam di saat tahun baru, yaitu Gaia Semeja Asian Kitchen dan Monomono Bar & Social Dining.

"Di Gaia Semeja Asian Kitchen terdapat buffet yang terinspirasi dari Izakaya, Asian, cemilan Bandung, seafood Jimbaran, dan lainnya dengan harga mulai dari Rp 545 ribu nett per orang," ujar Nadia saat ditemui di The Gaia Hotel, Jalan Dr Setiabudi No 430, Ledeng, Bandung, Rabu (21/12/2022).

Berbeda di Monomono Bar & Social Dining, yang menyuguhkan makanan nikkei 6 course set menu oleh Chef Juan Jara, dengan harga mulai dari Rp 745 ribu nett per orang.

Memasuki malam pergantian tahun, Nadia mengungkapkan, akan ada acara yang paling ditunggu-tunggu yaitu main countdown di Edelweiss Ballroom.

"Di sini berbagai keseruan dimulai, seperti games dan aktivitas anak disediakan, mulai dari darts, ultimate big punch, king of hammer, tattoo glitter, manic crafts, dan masih banyak lagi," ujarnya.

Acara main countdown akan dimulai pukul 19.30 yang dibuka oleh The Lofty, dengan special performance dari The Master Joe Sandy.

"Lalu ada juga penampilan Marcell Siahaan dan pertunjukan kembang api," ujarnya.

Untuk masuk ke main countdown, tamu dapat membeli paket di Gaia Semeja Asian Kitchen atau Monomono Bar & Social Dining.

Bagi para tamu yang ingin menginap saat tahun baru dapat memesan festive room package dengan harga mulai dari Rp 7.980.000 nett per dua malam.

Harga tersebut sudah termasuk sarapan untuk dua orang, makan malam tahun baru dengan pilihan all you can eat di Gaia Semeja Asian Kitchen atau 6 course set di Monomono Bar & Social Dining untuk dua orang, serta akses untuk mengikuti main countdown “Let us be glad” untuk dua orang. (*)