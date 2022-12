Hasil Liga 1 Kemarin, Persija Jakarta Menang atas Dewa United, Arema FC Dikalahkan Madura United

TRIBUNJABAR.ID - Hasil Liga 1, kemarin, Selasa (20/12/2022) diwarnai kemenangan Persija Jakarta atas Dewa United.

Persija Jakarta menang tipis 3-2 di lyStadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta.

Gol-gol Persija Jakarta diciptakan Hanno Behrens pada menit ke-22 dan Abdulla Yusuf Abdulrahim Mohamed Helal pada menit ke-56, 67 lewat tendangan penalti.

Gol balasan Dewa United dilesakkan oleh Risto Mitrevski pada menit ke-15 lewat tendangan penalti dan Sugeng Efendi pada menit ke-31.

Hasil ini membawa Persija ke trek kemenangan setelah pada tiga laga sebelumnya hanya bermain dua kali seri dan satu kalah.

Kemarin juga diwarnai kejutan. PS Barito Putera yang masih nangkring di papan bawah berhasil mengalahkan Bhayangkara FC 2-0.

Gol di pertandingan tersebut diborong Rafael Silva pada menit 19' (P) dan menit ke-64.

Di pertandingan lain, Arema FC ditaklukkan Madura United FC dengan skor 0-2.

Pemain Madura United Ronaldo Kwateh berebut bola dengan pemain Arema FC pada pertandingan Liga 1 di StadionSultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Selasa (20/12/2022). Kedua tim bermain imbang 0-0 hingga pluit babak pertama ditup. (Tribunnews/Jeprima)

Stiker Madura United Alberto Goncalves membuka kemenangan timya lewat gol pada menit ke-54 lewat tendangan penalti.

Gol kedua Madura United diciptakan Lulinha pada menit ke-68.

Jadwal dan Hasil Liga 1 Kemarin

Senin, 19 Desember 2022



RANS Nusantara FC vs Borneo FC Samarinda 0-0

PSM Makassar vs PSIS Semarang 2-0 (Kenzo Nambu 6', 90')

Bali United FC vs PSS Sleman 1-2 (Rahmat 50'; Zé Valente 62', Jihad Ayoub 79')

Selasa, 20 Desember 2022

Arema FC vs Madura United FC 0-2 (Alberto Goncalves 54' (P),

Lulinha 68')

PS Barito Putera vs Bhayangkara FC 2-0 (Rafael Silva 19' (P), 64')

Persija Jakarta vs Dewa United FC 3-2 (Hanno Behrens 22'

Abdulla Yusuf Abdulrahim Mohamed Helal 56', 67' (P); Risto Mitrevski 15' (P), Sugeng Efendi 31')

Rabu, 21 Desember 2022

Persebaya Surabaya vs Persis Solo, Maguwoharjo, 15:00

Persib Bandung vs Persita Tangerang, Sultan Agung, 18:00

Persikabo 1973 vs Persik Kediri, Maguwoharjo, 20:15

