Bank bjb syariah Raih Prestasi, Menyandang Predikat The Best Bank in Financial Resilience

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - bank bjb syariah kembali menorehkan prestasi. Kali ini, bank bjb syariah memperoleh penghargaan di ajang Tempo Financial Award 2022 dengan predikat “The Best Bank in Financial Resilience” kategori Bank Syariah.

Penghargaan langsung diterima oleh Direktur Utama bank bjb syariah Adang A. Kunandar di Artotel Suites Mangkuluhur, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu 14 Desember 2022.

Predikat tersebut diraih atas capaian bank bjb syariah yang dinilai berhasil terus tumbuh positif di tengah situasi ekonomi global yang tak menentu.

Adapun TEMPO Financial Award merupakan momentum untuk mengapresiasi prestasi bank dan lembaga keuangan lainnya yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia.

Dalam memilih kandidat penerima penghargaan, TEMPO Media Group berkolaborasi dengan Tempo Data Science, Indonesia Banking School dan para dewan juri.

Adang A. Kunandar menyampaikan terima kasih dan bersyukur atas penghargaan yang telah diterima.

Ia mengatakan, predikat tersebut adalah wujud kerja keras seluruh insan bank bjb syariah dalam memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat.

"Penghargaan ini juga sekaligus merupakan pemacu semangat bagi kami untuk mencatatkan kinerja perusahaan yang baik secara berkelanjutan serta senantiasa melakukan inovasi produk dan jasa layanan perbankan syariah terbaik kepada masyarakat,” kata Adang.