25 Quotes Hari Ibu dari Tokoh Terkenal Berisi Kata-kata Bijak, Bagikan Jadi Caption di Media Sosial

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kumpulan quotes Hari Ibu dari sejumlah tokoh terkenal.

Menyambut Hari Ibu 2022 tak lengkap rasanya berbagi ucapan selamat.

Ada berbagai cara yang dilakukan untuk menyatakan ungkapan kasih sayang untuk ibu.

Supaya lebih berkesan Anda bisa menyampaikan ucapan Hari Ibu lewat quotes para tokoh terkenal.

Mulai dari tokoh dunia Abraham Lincoln novelis terkenal Harry Potter JK Rowling, aktris Emma Stone hingga Rumi.

Quote-quotes Hari Ibu ini berisi kata-kata bijak tentang Ibu.

Anda juga bisa menjadikan quotes ucapan Hari Ibu sebagai caption di media sosial agar lebih berkesan.

Berikut Tribunjabar.id himpun 25 quotes Hari Ibu dilansir dari shutterfly.com dan sumber lainnya.

1. “I remember my mother’s prayers and they have always followed me. They have clung to me all my life.” —Abraham Lincoln

“Saya ingat doa ibu saya dan doa-doa itu selalu mengikuti saya. Mereka telah menempel padaku sepanjang hidupku .” — Abraham Lincoln

2. “My mother has always been my emotional barometer and my guidance. I was lucky enough to get to have one woman who truly helped me through everything.” —Emma Stone

“Ibu saya selalu menjadi barometer emosional dan bimbingan saya. Saya cukup beruntung memiliki seorang wanita yang benar-benar membantu saya dalam segala hal.” - Emma Stone

3. “The best place to cry is on a mother’s arms.” —Jodi Picoult

"Tempat terbaik untuk menangis adalah di pelukan seorang ibu.” — Jodi Picoult