Persija Jakarta vs Dewa United di Liga 1 2022-2023, Ryuji Utomo Bertekad Persembahkan Kemenangan

TRIBUNJABAR.ID, SLEMAN - Ryuji Utomo, bertekad membawa Macan Kemayoran meraih kemenangan dalam laga Persija Jakarta vs Dewa United.

Persija Jakarta vs Dewa United pada pekan ke-16 BRI Liga 1 2022/2023 bakal berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (20/12/2022), pukul 20.15 WIB.

Pada laga sebelumnya, Persija Jakarta dalam tiga laga terakhir meraih hasil imbang (Persik, Persebaya) dan kalah (vs PSIS).

“Yang pasti seperti coach Thomas sampaikan kami harus lebih fokus dan kerja keras di pertandingan yang akan datang untuk meraih tiga pon,” ucap Ryuji dalam konferensi pers jelang duel kontra Dewa United, kemarin.

Jika tak ada halangan Ryuji akan tampil untuk kedua kalinya di musim ini.

Sebelumnya, dia sudah dipercaya tampil dalam laga vs Persik Kediri (10/12/2022) dengan catatan 10 menit bermain.

Di kesempatan kedua ini Ryuji bertekad memberikan kontribusi yang besar untuk Persija.

“Tentunya pemain sekarang dalam kondisi fisik yang sudah siap. Kami sudah recovery fisik dan mental. Yang pasti kami harus lebih kerja keras lagi,” ujar pemain berusia 27 tahun tersebut. (liga indonesia baru)

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan ke-16

Senin, 19 Desember 2022

RANS Nusantara FC vs Borneo FC Samarinda 0-0

PSM Makassar vs PSIS Semarang 2-0 (Kenzo Nambu 6', 90')

Bali United FC vs PSS Sleman 1-2 (Rahmat 50'; Zé Valente 62', Jihad Ayoub 79')

Selasa, 20 Desember 2022

Arema FC vs Madura United FC, Sultan Agung, 15:00

PS Barito Putera vs Bhayangkara FC, Maguwoharjo, 18:00

Persija Jakarta vs Dewa United FC, Sultan Agung, 20:15

Rabu, 21 Desember 2022

Persebaya Surabaya vs Persis Solo, Maguwoharjo, 15:00

Persib Bandung vs Persita Tangerang, Sultan Agung, 18:00

Persikabo 1973 vs Persik Kediri, Maguwoharjo, 20:15

