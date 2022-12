Film Avatar: The Way of Water Bangunkan Kesadaran untuk Lindungi Satwa Laut

Acara edutalk bersama YKAN dalam kampanye "Keep Our Oceans Amazing".

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hadirnya film Avatar: The Way of Water membuat Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menghadirkan kampanye “Keep Our Oceans Amazing”.

Tujuan dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang tantangan serta isu yang mengancam kelestarian laut dan satwanya.

Inisiatif “Keep Our Oceans Amazing” dilakukan untuk melindungi 10 satwa laut dan habitatnya yang dianggap berisiko terancam punah, yang kemudian diselaraskan dengan keindahan Pandora, alam yang diciptakan dalam film Avatar: The Way of Water.

Coral Reef Specialist dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Rizya Ardiwijaya, mengatakan, kelestarian ekosistem laut beserta spesies yang ada di dalamnya merupakan tanggung jawab bersama.

"Di Indonesia, laut mempunyai arti penting karena dua per tiga wilayah Indonesia merupakan perairan yang menopang kehidupan lebih dari 60 persen penduduk," kata Rizya.

Selain itu, perairan Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.

Direktur Pengembangan dan Pemasaran YKAN, Ratih Loekito, mengatakan, upaya pelestarian laut memerlukan kolaborasi semua pihak dan lewat bermacam medium.

"Keberlanjutan kehidupan di planet bumi sangat bergantung pada kesehatan laut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kelestariannya. Laut menghasilkan setengah dari udara yang kita hirup, menyediakan mata pencaharian bagi miliaran orang, dan merupakan rumah bagi aneka ragam spesies," kata Ratih.

Film Avatar: The Way of Water bercerita tentang klan samudera dengan beragam makhluk laut yang menginspirasi penonton untuk terhubung dengan keindahan ekosistem laut yang terhampar di berbagai belahan dunia.

Film ini dilengkapi dengan deretan adegan menakjubkan yang menampilkan bioluminescence yang sangat hidup dan keindahan lanskap bawah air Pandora, yang menginspirasi untuk menilik kembali keajaiban ekosistem lautan kita.

Tema ini mengingatkan bahwa laut meliputi 70 persen dari keseluruhan area di planet bumi dan merupakan rumah bagi keragaman kehidupan yang luar biasa.

Ekosistem laut juga merupakan sumber makanan, penghidupan, dan memproduksi lebih dari setengah oksigen yang dihirup oleh manusia tiap harinya.

Sayangnya, hanya terdapat kurang dari 8 persen dari ekosistem unik ini yang telah berhasil dilindungi.

Kampanye “Keep Our Oceans Amazing” bertujuan untuk melindungi 10 satwa laut dan habitatnya dari ancaman kepunahan, yakni paus beluga, paus biru, hiu paus, penyu sisik, manatee, pari manta, ikan kakatua, karang staghorn, singa laut, dan mangrove, sebagai spesies penting pesisir yang merupakan

habitat bagi banyak spesies.