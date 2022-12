Miliki Inovasi Desain dan Teknologi Yamaha Fazzio Hybrid – Connected Jadi Pilihan Anak Muda

Yamaha Fazzio Hybrid – Connected mendapatkan penghargaan sebagai Motorcycle Of The Year 2022 serta Good Design Indonesia Award 2022 dari kategori mobility

TRIBUNJABAR.ID,- Keunggulan Yamaha Fazzio Hybrid – Connected terus memperkuat daya tarik sepeda motor ini sehingga membuat produk kategori Classy Yamaha semakin diminati seluruh masyarakat Indonesia, bahkan hingga menarik para generasi muda untuk memilikinya. Keunggulannya semakin terbukti dengan beragam prestasi yang telah didapatkan sejak kehadirannya sepanjang tahun 2022 ini, diantaranya sebagai Motorcycle Of The Year 2022 serta Good Design Indonesia Award 2022 dari kategori mobility.



Kombinasi desain dan teknologi canggih yang disematkan pada Yamaha Fazzio Hybrid – Connected menjadikan motor ini diminati masyarakat Indonesia, khususnya anak muda. Hal ini diungkapkan oleh Owen (17), salah satu pengguna Yamaha Fazzio Hybrid – Connected Neo Black asal Pontianak, Kalimantan Barat. Owen mengaku sangat tertarik dengan desain yang elegan dan berkelas ditambah keunggulan teknologi dan fitur canggih Y-connect sehingga meniatkan diri untuk menabung membeli Yamaha Fazzio Hybrid – Connected. Hal ini juga didukung sang mama yang membantunya untuk membeli motor karena menyukai desain dan teknologi Yamaha Fazzio Hybrid – Connected.



Yamaha Fazzio Hybrid – Connected 2

“Saya memang ingin ganti motor, kebetulan sudah lihat Yamaha Fazzio Hybrid – Connected dari pertama kali launching. Tertarik banget sama modelnya yang retro keren, jadi berkelas pas pake. Saya nabung dulu, sambil cari informasi tentang motor ini ternyata keunggulannya banyak untuk motor dikelasnya. Sebelum beli juga tanya orang tua karena untuk dipake bersama, ternyata mama juga cocok dan suka yauda langsung beli. Dan setelah dipake semakin puas dan ga nyesel, nyaman dipakainya, lebih ringan, bertenaga, suaranya juga halus, dan ternyata bensin juga lebih irit untuk pemakaian sehari-hari padahal kapasitas mesinnya lebih tinggi dari motor saya sebelumnya. Menurut saya jadi motor unggulan dengan fiturnya yang sudah canggih dan premium pada motor dikelasnya,”ungkapnya



Seakan menjadi primadona motor skutik, kehadiran Yamaha Fazzio Hybrid-Connected terus menarik perhatian konsumen. Dengan keunggulan desain baru yang lebih modern dan simple didukung Full Digital Speedometer sehingga membuatnya tampil lebih berkelas sesuai dengan tren masa kini. Semakin berkelas, Yamaha Fazzio Hybrid-Connected menjadi menjadi motor matik 125 cc pertama dengan inovasi teknologi terbaru Blue Core Hybrid dan fitur canggih Yamaha Motorcycle Connect pertama di Indonesia.



Teknologi Blue Core Hybrid dengan Electric Power Assist Start yang membuat akselerasi awal lebih bertenaga, semakin handal dan ramah lingkungan, khususnya ketika membawa penumpang, barang, dan jalan menanjak. Sedangkan fitur canggih Yamaha Motorcycle Connect dimana pengendara dapat selalu terkoneksi dengan smartphone lewat aplikasi Y-Connect sehingga menjawab kebutuhan gaya hidup anak muda masa kini yang semakin akrab dengan dunia digital.



User Yamaha Fazzio Hybrid-Connected

Keunggulan lain Yamaha Fazzio Hybrid - Connected juga dapat mendukung kepraktisan pengendara, seperti Double Hook Carabiner, gantungan barang ganda dengan sistem pengunci model carabiner sehingga lebih praktis dan amat saat membawa banyak barang. Spacious Lidded dan Open Pocket untuk membawa barang dibagian depan dengan pilihan ruang penyimpanan tertutup dan terbuka. Electric Power Socket mengisi daya gadget pengendara sehingga mendukung pengendara always on. Semakin praktis dengan didukung kapasitas tangki bahan bakar 5,1 L mendukung daya jelajah yang lebih jauh serta kapasitas bagasi 17,8 L yang terbesar di kelasnya, sehingga dapat menampung barang bawaan lebih banyak seperti baju ganti dan fashion item yang mendukung pengendara tetap tampil stylish.



Selain praktis, seluruh tipe Yamaha Fazzio Hybrid - Connected juga semakin berkelas karena sudah telah menggunakan Smart Key System, sistem kunci canggih tanpa anak kunci (keyless) yang dilengkapi dengan fitur Answer Back System untuk memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor, memiliki sistem One Push Start yang membuat mesin cepat menyala dengan satu sentuhan serta Stop & Start System yang berfungsi mematikan mesin secara otomatis saat motor tidak digunakan sehingga lebih menghemat bahan bakar, serta dilengkapi lampu Hazard untuk memberi tanda darurat.