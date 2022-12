Kembali Wanian di Lapangan, Ezra Walian Senang Bisa Jadi Penentu Kemenangan Persib Bandung

TRIBUNJABAR.ID - Striker Persib Bandung, Ezra Walian merasa bahagia karena bisa berperan penting di laga melawan Persis Solo, Minggu (18/12/2022).

Laga tersebut merupakan lanjutan Liga 1 pekan ke-15 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Yogyakarta.

Pada pertandingan tersebut, Persib Bandung menang 2-1 atas Persis Solo.

Persib Bandung sempat tertinggal 0-1 di babak pertama berkat gol yang diciptakan Irfan Bachdim (55').

Kemudian Persib Bandung berhasil menyamakan kedudukan dengan gol yang dicetak oleh Ciro Alves (67') menjadi 1-1.

Laga di babak kedua berjalan dengan tensi yang cukup tinggi.

Selain itu Persib Bandung nyaris mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang berturut-turut.

Pemain Persib Bandung Ezra Walian (tengah), Dedi Kusnandar, dan Beckham Putra Nugraha merayakan setelah cetak gol ke gawang Persis Solo saat pertandingan Liga 1 2022/2023 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jawa Tengah, Minggu (18/12). Pertandingan dimenangkan Persib Bandung dengan skor (2-1).

Namun Ezra Walian yang baru dimasukan di menit ke-63' berhasil membalikkan keadaan di injury time.

Ezra berhasil mengeksekusi umpan dari Henhen Herdiana di sisi kanan pertahanan Persis Solo.

Striker keturunan Belanda itu berhasil menyundul bola hingga menembus mistar gawang Gianluca.

Berkat kontribusinya, Ezra Walian mengaku bahagia bisa berperan penting dalam pertandingan tersebut.

Seperti yang ia ungkapkan melalui unggahan Instagram miliknya, Minggu (18/12/2022).

Ezra mengunggah foto saat dirinya merayakan gol yang baru saja ia cetak.

"Glad to be important to the teamwin today (Senang bisa berperan penting untuk kemenangan tim hari ini)," tulis Ezra Walian dikutip dari Instagram @ @ezrawalian pada Senin (19/12/2022).