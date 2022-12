Kaleidoskop Film-film Terpopuler 2022, dari Film Horor KKN di Desa Penari hingga Film Drama Keluarga 

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kaleidoskop film-film Indonesia terpopuler sepanjang tahun 2022.

Menurut Google Year in Search 2022 atau pencarian paling populer di platform Google sepanjang 2022 mendapati enam film paling populer di Indonesia sepanjang tahun.

Enam film terpopuler tersebut didominasi oleh film-film horor seperti film KKN di Desa Penari hingga Pengabdi Setan 2: Communion, ada juga film drama keluarga.

Daftar film-film tersebut terlihat diisi oleh film yang menarik banyak perhatian penonton di bioskop-bioskop Indonesia.

Seperti film KKN di Desa Penari mengalahkan Miracle in Cell No 7 yang mengadaptasi film Korea populer hingga film horor lainnya.

Lalu, apa saja film-film Indonesia yang terpopuler di tahun 2022 tersebut? Berikut daftarnya:

Film KKN di Desa Penari

Sebagaimana diketahui, KKN di Desa Penari adalah film horor Indonesia yang diangkat dari utas cerita populer di media sosial.

KKN di Desa Penari menampilkan cerita sekelompok mahasiswa yang melakukan KKN di desa dan mengalami hal-hal mengerikan.

Film horor KKN di Desa Penari berhasil mendapatkan 9,23 juta penonton di bioskop tahun 2022 ini.

Cerita mistis Adinda Thomas di tengah proses syuting KKN di Desa Penari. (Kolase Instagram @adindathomas, kanal YouTube MD Pictures)

Film horor KKN di Desa Penari dengan angka tersebut tidak hanya menjadi film horor terlaris namun juga film Indonesia terlaris sepanjang masa.

Film horor KKN di Desa Penari disutradarai oleh Awi Suryadi dan menampilkan akting dari Tissa Biani, Achmad Megantara, Adinda Thomas hingga Aghniny Haque. Film horor KKN di Desa Penari kini dapat disaksikan di Disney+ Hotstar Indonesia.

Film Miracle in Cell No 7

Film Indonesia kedua terpopuler di Google Year in Search 2022 adalah Miracle in Cell No 7.