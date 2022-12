25 Ucapan Selamat Hari Natal 2022 dalam Bahasa Inggris, Bagikan untuk Orang Terdekat atau di Medsos 

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kumpulan ucapan selamat Hari Natal 2022 dalam Bahasa Inggris, lengkap dengan terjemahannya.

Setiap tanggal 25 Desember, sebagian masyarakat di seluruh dunia merayakan Hari Natal.

Pada momen Hari Natal 2022, Anda bisa menyampaikan ucapan selamat Natal kepada orang terdekat.

Supaya lebih berkesan ucapan selamat Hari Natal 2022 dapat disampaikan dalam Bahasa Inggris.

Selain itu, Anda juga bisa menjadikan caption atau status di media sosial.

Kini, Anda tak perlu bingung dalam merangkai kalimatnya, berikut TribunJabar.id telah menghimpun deretan ucapan Natal dalam Bahasa Inggris lengkap beserta dengan terjemahannya.

Simak selengkapnya 25 ucapan selamat Hari Natal 2022 dalam Bahasa Inggris lengkap beserta terjemahannya.

1. May God bless you with a festive, loving and peaceful celebration this Christmas and all throughout the year.

Semoga Tuhan memberkatimu dengan perayaan meriah, penuh kasih, dan damai saat Natal hingga sepanjang tahun.

2. For your Christmas time I wish you many blessings, much happiness, and even more love.

Untuk Natalmu, aku berharap semoga kamu diberikan banyak berkat, banyak kebahagiaan, dan lebih banyak cinta.

3. Having you as my friend makes me feel as if it is Christmas every day. Merry Christmas.

Memiliki sebagai teman membuatku merasakan Natal setiap hari. Selamat Natal.

4. Here's to a year blessings and beyond. Have a Merry Christmas!