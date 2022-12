UPI Borong 7 Anugerah Diktiristek Tahun 2022

TRIBUNJABAR.ID,- Universitas Pendidikan Indonesia meraih 7 penghargaan pada anugerah Diktiristek dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2022. Secara resmi anugerah Diktiristek diterima oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. H.M. Solehuddin, M.Pd.,MA didampingi Sekretaris Universitas Prof. Dr. H. Memen Kustiawan, SE., Ak., CA., M.Si., M.H serta Kepala Humas Prof. Dr. Deni Darmawan, MSi, MCE., M.Kom pada Kamis s.d Jumat, 15-16 Desember 2022 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta.

Sebuah perjuangan dengan kekuatan bersama dengan penuh kesadaran, ikhlas, disiplin, dan keyakinan tinggi serta dinaungi oleh dukungan penuh dari para pimpinan dan segenap civitas, UPI akhirnya secara berturut-turut mampu mewujudkan diri sebagai salah satu PTNBH yang mampu meraih Anugerah Diktiristek terbanyak. Sebuah Anugerah Diktiristek yang menjadi ajang bergengsi bagi semua Universitas di Negeri ini selalu memberikan kesan yang tidak terlupakan untuk satu tahun lamanya Ketika mampu meraih prestice yang membagakan setiap civitasnya. Itulah yang dirasakan oleh semua pimpinan PTNBH, PTN BLU, PTN Satker yang selalu berkumpul diakhir tahun di Diktiristek.

Dimana UPI menjadi salahsatu dari insan dikti PTNBH sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020,2021, dan 2022 terpanggil terus dalam raihan sejumlah piagam pernghargaan dari Diktiristek ini.

Pada Anugerah Diktiristek Tahun 2022, Universitas Pendidikan Indonesia meraih 5 gold winner, 1 Silver Winner serta 1 Bronze Winner pada beberapa bidang yaitu bidang pembelajaran dan kemahasiswaan, bidang kelembagaan, bidang kerjasama, bidang sumber daya dan bidang hubungan masyarakat. Berikut 7 anugerah penghargaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2022:

Gold Winner, Terbaik 1 Anugerah Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kategori Tim Pelaksana PPK Ormawa Sub Kategori Abdidaya Ormawa 2022 (Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Area Komunitas Seni Sastra (AKASARA) Universitas Pendidikan Indonesia

Gold Winner, Terbaik Anugerah Pembelajaran dan Kemahasiswaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kategori Perguruan Tinggi Subkategori Perguruan Tinggi dengan Sosialisasi Terbaik Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB)

Gold Winner Anugerah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Satuan Kerja dengan Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Terbaik Kategori Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Gold Winner Anugerah Kelembagaan Kategori Perguruan Tinggi Pengelola Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Sub Kategori Perguruan Tinggi dengan Pengelolaan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Terbaik

Gold Winner Anugerah Humas dalam Kategori PTN BH Subkategori Insan Humas Jatmika Nurhadi

Silver Winner Anugerah Humas Katergori PTN BH Subkategori Media Sosial Universitas Pendidikan Indonesia

Bronze Winner Anugerah Humas dalam Kategori PTN BH Subkategori Unit Layanan Terpadu.

Secara khusus, pada Anugerah Diktiristek bidang humas yang telah diraih UPI yaitu Anugerah Gold Winner dalam Kategori PTN BH sub kategori Insan Humas Terpopuler yang diraih Jatmika Nurhadi, S.S., M.Hum berdasarkan penilaian pada unggahan informasi terkait publikasi transformasi pendidikan tinggi dalam IKU/MBKM/Matching Fund Kedaireka melalui akun Instagram Pribadi Insan Humas PTN BH. Anugerah Silver Winner Anugerah Humas Katergori PTN BH sub kategori Media Sosial berdasarkan penilaian pada ragam media social, engagement rate (likes, tag, and share), impression dan reach melalui social media analytic, jumlah posting, tone dan sentiment, pesan yang ditangkap oleh warganet, tanggapan atau komentar dari warganet, serta keluaran dan dampak. Anugerah Bronze Winner Anugerah Humas dalam Kategori PTN BH sub kategori Unit Layanan Terpadu berdasarkan penilaian pada ketersediaan sarana dan prasarana serta laporan layanan informasi.

Selain itu, pada waktu yang bersamaan Universitas Pendidikan Indonesia juga meraih prestasi dengan predikat sebagai Badan Publik INFORMATIF dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Semuanya mampu diraih oleh tim masing-masing yang telah menempuh sejumlah tahapan proses kompetisi yang diselenggarakan oleh Diktiristek sepanjang tahun 2022, baik melalui proses seleksi, penarikan data maupun tahapan presentasi komitmen pimpinan yang di tahun 2022 ini dilaksanakan secara luring. Tahapan tersebut ditujukan dalam rangka mengukur kinerja perguruan tinggi.

Raihan Anugerah yang cukup banyak jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, khususnya untuk Kantor Hubungan Masyarakat, maka ini semua akan menjadi tonggak kebangkitan dan pemerataan “Budaya Prestasi Humas Sepanjang Sejarah UPI”. Ya, dengan rentang waktu 5 tahun terakhir Humas UPI mampu menjadi sosok unit kerja yang mampu memberikan sumbangsihnya dalam rangka mewujudkan “Leading and Out Standing” atau dengan nuansa baru filosofi program kerja Rektor UPI periode 2022-2025 yaitu EDUN (Education Upturn of Nation). Rektor UPI periode ini begitu semangat dan penuh keyakinan dengan sejumlah strategi UPI EDUN ini memberikan yang terbaik untuk civitasnya dalam rangka mempercepat Raihan prestasi dan perubahan kearah yang lebih unggul lagi untuk UPI baik tingkat nasional maupun internasional sebagaimana yang tercantum dalam IKU ke-6 program MBKM.

Semua Program Anugerah Diktiristek ini ditujukan untuk mengangkat kualitas Pendidikan tinggi di tingkat dunia, dan salah satunya tidak akan terlepas dari peran journalist dan media dalam pelaksanaannya, khsusnya dalam pemberitaan dan media massa, demikian ditegaskan oleh Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie, Ph.D. Dalam Sambutan berikutnya dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN.Eng menegaskan bahwa program Anugerah ini salah satunya merupakan bentuk apresiasi kepada perguruan tinggi dan LLDIKTI yang telah mengimplementasikan program MBKM yang salah satunya telah terwujud hilirisasi produk-produk riset seperti melalui Porgam Kedaireka.

Dalam acara yang dikemas dengan megah dan didukung oleh peran dan kontribusi anggarannya dari LPDP dimana dihadiri langsung oleh Direkturnya, juga hadir para Rektor dari Perguruan tinggi dan LLDIKTI, Para Dekan, Para Wakil Dekan, para Kepala Humas dan tamu undangan yang memerihakan acara Anugerah Diktiristek. Semoga apa yang dirintis dan diperjuangan selama ini, termasuk oleh UPI akan memnajdi berkah dan menjembatani pencetakan generasi bangsa yang lebih bermutu dan mampu bersaing ditingkat dunia.

Hubungan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia.