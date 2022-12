Chord dan Lirik Lagu Midua Cinta, Lagu Sunda Dipopulerkan Komedian Sule, Dinyanyikan Sallsa Bintan

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Langlayangan atau Midua Cinta.

Lagu Langlayangan atau Midua Cinta ini dipopulerkan oleh komedian Sule.

Baru-baru ini, lagunya banyak dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi.

Salah satunya adalah Sallsa Bintan seorang penyanyi asal Jawa Barat.

Chord Lagu Langlayangan

Intro:

Am F Dm Bb E

E F

Itu langlayangan

Dm Am

nu pegat kapakan

F

di langit lénglang

Am

ngaboléang

F

Asih nu munggaran

G Am

naha teu kapakan

F

diri ngalayang

E Am

teu aya pamuntangan

G Dm

Naha asih na beut sirna

F Bb Am

deudeuhna lumpat kamana?

G Dm

Naha cinta na beut ilang

E

kapakan duka teuing kamana?

F G Am

Salira ayeuna ayana dimana?

F G Am

Akang leungiteun salira

F G Am

Salira ayeuna ayana dimana?

E F Am

Ku teu sangka salira midua cinta

