Sosok Szymon Marciniak, Wasit Final Piala Dunia 2022, Sudah Keluarkan 2.208 Kartu Kuning

Szymon Marciniak saat memimpin laga Spanyol vs Inggris dalam laga UEFA Nations League di Stadion Benito Villamarin, pada 15 Oktober 2018. FIFA menunjuk Szymon Marciniak menjadi wasit final Piala Dunia 2022 antara Argentina melawan Prancis, Minggu (18/12/2022).

TRIBUNJABAR.ID - Laga final Piala Dunia 2022 Qatar antara Argentina versus Prancis akan dipimpin wasit asal Polandia.

Melalui situs resminya, FiFA mengumumkan Szymon Marciniak yang akan memimpin laga final di Lusail Stadium pada Minggu (18/12/2022) malam WIB.

Pengumuman dilakukan Jumat (16/12/2022).

Szymon Marciniak mengalahkan empat kandidat lainnya, yakni Anthony Taylor (Inggris), Danny Makkelie (Belanda), Abdulrahman Al-Jassim (Qatar), dan Mustapha Ghorbal (Aljazair).

Di Piala Dunia 2022, Szymon Marciniak sudah memimpin tiga laga yaitu Kamerun vs Brasil, Portugal vs Ghana, dan Jepang vs Kroasia.

Dari tiga laga tersebut, dia mengeluarkan tujuh kartu kuning.

Sementara kartu merah belum pernah dia keluarkan.

Pada laga Argentina vs Prancis nanti, dia akan didampinig oleh Pawe Sokolnicki dan Tomasz Listkiewicz.

Karier Szymon Marciniak

Karier Szymon Marciniak sebagai wasit FIFA sejak 2011.

Selama 11 tahun berkarier, beberapa laga penting pernah dia pimpin.

Dia pernah memimpin pertandingan tiga laga di Euro 2016 dan final Piala Super Eropa 2018, Real Madrid vs Atletico Madrid.

Selain itu, dia juga langganan wasit Liga Champions dan Liga Europa.

Sosok Szymon Marciniak