Jaga Reputasi Baik, bank bjb Raih Best Brand Awareness & Best Brand Image dari The Iconomic

bank bjb menyabet predikat Best Brand Awareness dan Best Brand Image di ajang Indonesia Best Financial Brand Award 2022

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - bank bjb terus menjaga serta meningkatkan kinerja dan layanannya kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dengan diberikannya penghargaan atas kinerja cemerlang perusahaan yang telah ditorehkan. Kali ini, bank bjb menyabet predikat Best Brand Awareness dan Best Brand Image di ajang Indonesia Best Financial Brand Award 2022.

Penghargaan tersebut diberikan The Iconomic Research and Consulting, dalam rangkaian acara "4 Anniversary Indonesia Best Financial Brands Award 2022," bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (16/12). Penghargaan dari The Iconomic, diterima oleh Galis Prasetya selaku Senior Executive Vice President Credit Risk bank bjb.

Riset Iconomics mengevaluasi citra dari 110 bank umum, 100 perusahaan pembiayaan, 110 perusahaan asuransi (umum dan jiwa), 15 Perusahaan Sekuritasdan 20 perusahaan financial Technology di Indonesia. Hasilnya, bank bjb dinilai telah mampu menjaga reputasi perusahaan dan konsisten melakukan komunikasi kepada publik dengan sangat baik.

Iconomics Research menggunakan empat pendekatan dalam memilih perusahaan jasa keuangan yang layak diberikan apresiasi. Pertama, berdasarkan brand awareness. Kedua, berdasarkan brand image. Ketiga, berdasarkan customer service reputation, dan keempat berdasarkan social contribution reputation. Penghargaan hanya diberikan kepada brand perusahaan yang tertinggi di kategorinya masing-masing.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto menyampaikan, penghargaan tersebut adalah wujud keberhasilan perusahaan yang didukung oleh para stakeholder di dalamnya dalam memajukan performa bank bjb.

"Penghargaan ini menunjukan bahwa bank bjb adalah brand yang sukses dikenal, dipercaya, dan dicintai, hal ini sangat bernilai bagi perusahaan," ucap Widi.

Dia menjelaskan bank bjb terus berkomitmen dan konsisten dalam memberikan penyalanan terbaik bernilai tambah dalam mengelola dan menjaga brand demi menjaga kepercayaan para nasabah serta pemilik saham, sehingga bank bjb akan selalu menjadi pilihan utama.

bank bjb juga menilai brand sebagai bagian yang sangat penting bagi perusahaan, bahkan mampu mempengaruhi kinerja keuangan. Torehan prestasi ini membuktikan bahwa eksistensi dan kiprah bank bjb semakin dikenal oleh masyarakat luas. Pencapaian ini tidak lain dapat diperoleh berkat rentetan inovasi tiada henti yang dilakukan perseroan khususnya dalam menyediakan pelayanan perbankan yang dapat mengakomodasi kebutuhan di hampir semua kalangan.

bank bjb sendiri memang sedang gencar-gencarnya melakukan inovasi khususnya dalam pengembangan infrastruktur digital perbankan. Digitalisasi layanan perbankan ini meliputi pembaruan pada rumah aplikasi mobile banking bjb DIGI, penyertaan teknologi QRIS, dan kelahiran uang elektronik perseroan bjb DigiCash.

Penguatan di sektor digital banking ini disambut baik oleh masyarakat dengan meningkatnya penggunaan platform-platform digital banking bank bjb sehingga sanggup memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan perseroan.

"Kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan Best Brand Awareness dan Best Brand Image. Prestasi yang diraih akan membuat bank bjb semakin bersemangat untuk terus mendorong kinerja menjadi semakin lebih baik," ujar Widi.