Chord dan Lirik Lagu Dua Lalaki Dinyanyikan Veny Nurdaisy, Lagu Sunda Populer Ari Batara

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Dua Lalaki.

Lagu Dua Lalaki adalah lagu Sunda populer yang dinyanyikan oleh Ari Batara.

Kini, lagu tersebut masih menjadi favorit banyak kalangan.

Bahkan, tidak sedikit dicover oleh sejumlah penyanyi, salah satunya oleh Veny Nurdaisy featuring Tiga Pemuda Berbahaya.

Veny Nurdaisy adalah penyanyi asal Jawa Barat yang kerap kali menyanyikan lagu Sunda populer.

Chord Lagu Dua Lalaki

Intro:

Am F Dm Bm E

Am Dm

anjeun lalaki kuring lalaki

G F Am

pada mika harep miboga dirina

Am E

kembang nu jadi impian

B F

tos lami mapaes ati

E Am

duh.........diri mi cinta

Am Dm

pasti sarua miboga cinta

G F Am

pada mikahayang tur metik atina

Am E

iraha bakal laksana

B F

rek metik kembang ka tresna

E Am

nu jadi cengceuman....

Am E

diri nandangan kasiksa

Am Dm

gering pikir ngalanglayung

G

horeng micinta nu samar

F Am

asa teu walakaya

E Am

anjeun nu jadi rebutan

Dm

antara dua lalaki

Dm G

nu sami sami micinta

F Am

kadiri salira......

F

rasana diri ges teu daya

G Am

akang micinta anjeuna

F

harepan ngan ukur harepan

E Am

nu ayeuna ngantinggal lamunan

