Chord dan Lirik Lagu Buleud Lagu Sunda Evie Tamala, Dinyanyikan Veny Nurdaisy: Menit Ieu Abdi Pamit

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Buleud.

Lagu Buleud adalah lagu Sunda populer yang dinyanyikan oleh Evie Tamala.

Kini, lagu tersebut masih menjadi favorit banyak kalangan.

Bahkan, tidak sedikit dicover oleh sejumlah penyanyi, salah satunya oleh Veny Nurdaisy featuring Tiga Pemuda Berbahaya.

Veny Nurdaisy adalah penyanyi asal Jawa Barat yang kerap kali menyanyikan lagu Sunda populer.

Chord Lagu Buleud

Intro : Am G F G Am

Am

lain sakali

G

anjeun teh ngulang ngulang deui

F

kasalahan sami

E

mani neungteuli nganyeunyeuri

Int. Am G F Am

.

Am

tega tegana

G

teu bosen bosen ngumbar ngumbar cinta

F

taya puas puas na

E

luka liku ngagulkeun dusta

Dm Am

lain sabaraneun lain dagoaneun

F G

asa buntu teu manggih jalan

Am

keur kasaean

.

Int. F G Am

.

Am

saha nu ridoeun

G

didua keun ditilukeun

F G Am

hate kapanasan awak katirisan

Am

abdirela pasrah

G

cape kagugulung masalah

F G Am

hate geus karancang teu ka ubaran

.

Int. F Em G Am

F G Am

.

Reff :

Am

menit ieu abdi pamit

Dm

narimakeun cinta nu leungit

F

ngapungkeun rasa nu pait

Am E

ka luhur langit

.

Am

abdi rela undur diri

Dm

ngubur panghareupan nu suci

F

malidkeun rasa kanyeuri

Am

neunagkeun ati

.

#)

Dm

kajeun asa beurat ngalengkah

Am

kajeun abdi can boga arah

F G-G

abdi buleud, buleud, buleud

Am

lepas ti anjeun

.

Musik : Am Dm G F

G F Am

G F G Am

.

