Tahun Kedua Kolaborasi Marvel Series, Modena Luncurkan Kompor Terinspirasi Iron Man

TRIBUNJABAR.ID - Modena, satu di antara pemimpin pasar home appliances di Tanah Air yang dikenal akan kualitas, teknologi, dan rancangan produknya, kembali berinovasi.

Memasuki tahun kedua kolaborasi Marvel Series by Modena, Modena berinovasi dalam desain melalui limited-edition Gas Hob Hob BH 1725 MIMA yang terinspirasi Iron Man.

Kompor koleksi terbaru dari Marvel Series ini sudah mendarat di pasar sejak September lalu.

Marvel Series by Modena telah dua tahun lebih memanjakan penggemar Marvel dan juga pelanggan setia lainnya melalui berbagai produk unggulan Modena yang dibalut desain khas Marvel.

Sekarang, produk limited edition ini telah hadir di Bandung.

Branch Manager Modena Bandung, Hengky Khe, mengatakan tentunya konsumen di Bandung tidak asing lagi dengan Iron Man, tokoh Avenger yang paling dicintai penonton.

Kompor inovasi Modena, Gas Hob Hob BH 1725 MIMA yang terinspirasi Iron Man

“Dengan hadirnya kompor BH 1725 MIMA di Bandung, merupakan persembahan kami untuk pelanggan yang rindu mengekspresikan dirinya melalui desain superhero favorit,” katanya.

Mengambil elemen-elemen dari baju baja Iron Man, BH 1725 MIMA memiliki desain yang unik, lengkap dengan kenop berwarna merah dan logo Stark Industries.

Kompor gas ini juga disempurnakan dengan fitur-fitur unggulan seperti Powerful Blue Flame Tech, yaitu api biru yang lebih kuat dan hemat energi, Thermo-brass Burner, untuk performa panas yang lebih optimal, dan Invincible Tempered Glass, yang kuat dan elegan.

Koleksi Marvel Series by Modena baru-baru ini memenangkan penghargaan di Marketeers Editor’s Choice Awards (MECA) 2022 sebagai Product Personalization of the Year.

"Penghargaan ini membuktikan bahwa Modena tidak pernah berhenti berinovasi untuk pelanggan, satu di antaranya dengan menawarkan koleksi desain baru yang dipersonalisasi sesuai minat konsumen,” ucap Hengky.

Limited edition Gas Hob BH 1725 MIMA bisa ditemukan di temukan di Toko di Depo Bangunan, RKM Ahmad Yani, Toko Tunggal Jaya, Toko Laksana, Login Megastore, Pixel Megastore, Bj Home Supermarket Bangunan, dan Ebel Elektronik.

Selain itu, juga di Toko Sinar Maju, Toko Singgasana Elektronik, Toko Jaya Keramik, Toko Bangunan Jaya, Toko Trans Jaya elektronik, Toko Cahaya Agung Elektronik, Toko Sun Elektronik, Toko Alam Ria, Pixel Elektronik Miko Mall, Yogya Department Store, dan Informa yang berada di area Bandung.

