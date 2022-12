Sinopsis dan Jadwal Tayang Film Avatar 2: The Way of Water di Bioskop Kota Bandung

Inilah sinopsis dan jadwal tayang bioskop film Avatar 2: The Way of Water, sudah tayang sejak Rabu (14/12/2022).

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sinopsis dan jadwal tayang bioskop film Avatar 2: The Way of Water.

Film Avatar 2: The Way of Water telah resmi tayang sejak, Rabu (14/12/2022).

Diketahui, film karya dari James Camoron ini adalah sekuel dari film Avatar (2009).

Avatar 2: The Way of Water dibintangi oleh sejumlah aktor Hollywood seperti Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephan Lang, Giovanni Ribisi, hingga Van Diesel.

Film ini akan melanjutkan kisah dari Sully (Sam Worthington) yang terganggu saat proses operasi penambangan RDA.

Ia pun terpaksa harus kembali ke Pandora.

Sully akan mendatangi suatu tempat yang dianggap sebagai pelabuhan sangat aman di dekat terumbu karang.

Di terumbu karang tersebut, terdaat suatu klan baru dan menjadi tempat yang tidak dikenal oleh Sully sebelumnya.

Lingkungan itu sangat jauh berbeda dari kehidupan hutan dan tidak terdapat hujan maupun air.

Meskipun begitu, film Avatar 2: The Way of Water akan menampilkan unsur budaya.

Lantas, bagaimana kisah lengkapnya? Anda dapat menyaksikan film Avatar 2: The Way of Water di bioskop terdekat.

Jika Anda berada di Kota Bandung, berikut Tribunjabar.id sajikan jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di bioskop.

Jadwal Tayang dan Harga Tiket Film Avatar: The Way of Water di Bandung Hari Ini, 15 Desember 2022

- BRAGA XXI